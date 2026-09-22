Gümüş fiyatlarında yükseliş beklentileri güçlenirken UBS'den dikkat çeken yeni bir tahmin geldi. Banka, gümüşün ons fiyatının 2026 sonunda 70 dolara, Eylül 2027'de ise 80 dolara ulaşabileceğini öngördü. Yapay zeka yatırımları, elektrikli araçlar ve arzın hızlı artırılamaması gümüş fiyatlarını destekleyebilecek başlıca unsurlar arasında gösterildi.

Gümüş, son dönemde değerli metaller piyasasında güçlü performansıyla yatırımcıların odağında yer alıyor. UBS de yayımladığı tahminlerde gümüş fiyatlarının önümüzdeki dönemde kademeli olarak yükselebileceğini belirtti.

UBS GÜMÜŞ İÇİN TARİH TARİH HEDEF VERDİ

UBS'nin gümüş için öngördüğü seviyeler şöyle;

Aralık 2026: 70 dolar

Mart 2027: 75 dolar

Haziran 2027: 75 dolar

Eylül 2027: 80 dolar

Gümüşün ons fiyatı 18 Eylül itibarıyla yaklaşık 66,50 dolar seviyesinde bulunuyordu. Buna göre bankanın Eylül 2027 hedefi, söz konusu seviyeye kıyasla yaklaşık yüzde 20'lik yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

TSİ 08.17 itibarıyla değerli metallerde son durum şu şekilde;

İsim Son Alış Satış Gümüş Ons / TL 3.225,31 3.223,33 3.227,29 Gümüş Ons / USD 66,07 66,04 66,10 Paladyum / US Dolar 1.298,52 1.296,49 1.300,57 Platinyum / US Dollar 1.792,91 1.791,46 1.794,38 Gümüş Gr 103,74 103,65 103,74

GÜMÜŞ ALTINI YAKINDAN TAKİP EDİYOR

UBS stratejisti Dominic Schnider, altın ile gümüş arasındaki korelasyonun çok yıllık yüksek seviyelere yaklaştığına dikkat çekti.

Gümüşün sanayide yoğun şekilde kullanılması nedeniyle altından farklı dinamiklere sahip olmasına rağmen son dönemdeki fiyat hareketlerinin büyük ölçüde altını takip ettiği belirtildi. Schnider bu nedenle gümüşü "altının daha yüksek betalı versiyonu" olarak nitelendirdi.

YAPAY ZEKA GÜMÜŞ TALEBİNİ ARTIRABİLİR

Gümüş fiyatları açısından öne çıkan bir diğer unsur ise teknoloji sektöründeki talep. UBS'ye göre veri merkezleri ve yapay zeka altyapısına yönelik yatırımların büyümesi, gümüş için yeni talep yaratabilir.

Elektrik şebekelerine yapılan yatırımlar ve elektrikli araç kullanımının yaygınlaşması da talebi destekleyebilecek alanlar arasında gösteriliyor.

Güneş enerjisi sektöründe üreticilerin daha az gümüş kullanmaya yönelmesi talebi sınırlayabilecek bir unsur olsa da UBS, yeni kullanım alanlarındaki büyümenin bu etkiyi kısmen dengeleyebileceğini düşünüyor.

GÜMÜŞTE ARZ NEDEN ÖNEMLİ?

Gümüş piyasasında fiyatları destekleyebilecek unsurlardan biri de arzın kısa sürede artırılmasının zor olması.

Dünya genelindeki gümüş üretiminin önemli bölümü doğrudan gümüş madenciliğinden değil; kurşun, çinko, bakır ve altın madenciliğinin yan ürünü olarak gerçekleştiriliyor. Bu yapı nedeniyle gümüş fiyatlarının yükselmesi, üretimin aynı hızda artırılabileceği anlamına gelmiyor.

FED GÜMÜŞ İÇİN RİSK OLUŞTURUYOR

UBS, yükseliş beklentisine rağmen gümüş fiyatlarının risksiz olmadığına da dikkat çekti. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha şahin bir para politikası izlemesi ve faizleri artırmaya devam etmesi kısa vadede değerli metaller üzerinde baskı oluşturabilir.

Küresel ekonomide belirgin bir yavaşlama yaşanması ve sanayi kaynaklı gümüş talebinin beklentilerden daha fazla gerilemesi de UBS'nin öngörüsü açısından başlıca riskler arasında bulunuyor.