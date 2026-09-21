Sahte ekspertiz raporları, muvazaalı gayrimenkul satışları ve güvenlik gerekçeleriyle binlerce kişinin vatandaşlık kararı iptal edilirken, çok sayıda dosya adli makamlara sevk edildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Türk vatandaşlığı başvuru ve denetim süreçlerinin 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu çerçevesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, MİT Başkanlığı ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü iş birliğiyle titizlikle yürütüldüğü vurgulandı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Vergi Denetim Kurulu ve Emniyet birimlerinin ortaklaşa yürüttüğü incelemelerde, sahte ve usulsüz ekspertiz raporlarıyla süreci suistimal ettiği belirlenen 1.150 yatırımcının uygunluk belgesi iptal edildi.

Bu kararla birlikte, yatırımcıların aile fertleri de dahil olmak üzere toplam 5 bin 391 kişinin vatandaşlık hakkı elinden alındı.

MİLLİ GÜVENLİK VE KAMU DÜZENİ ENGELİ

İncelemeler yalnızca başvuru aşamasıyla sınırlı kalmadı. Vatandaşlık hakkını kazandıktan sonra kamu düzeni ve milli güvenlik açısından sakıncalı olduğu tespit edilen 263 yatırımcı ve aile bireylerinden oluşan 743 kişinin vatandaşlık kararları da geri çekildi.

Böylece yürütülen genel denetimler sonucunda toplamda 1.413 yatırımcı ve aileleriyle birlikte 6 bin 134 kişinin vatandaşlık işlemi iptal edilmiş veya geri alınmış oldu.

Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancıların başvuru, denetim ve değerlendirme süreçleri; 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında yürütülmektedir. Başvuru sahiplerinin yatırım uygunluk belgelerinin alınmasının ardından Emniyet Genel… — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) September 21, 2026

11 ŞUBAT SONRASI BİLANÇOSU VE İSTANBUL BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMASI

Denetimlerin kararlılıkla sürdüğünü belirten Bakanlık, 11 Şubat 2026 tarihinden bu yana yürütülen işlemlerde:

• Uygunluk belgesi iptal edilen 458 yatırımcı ve aileleriyle birlikte toplam 1.393 kişinin vatandaşlığının iptal edildiğini,

• Milli güvenlik ve kamu düzeni gerekçesiyle 7 kişinin vatandaşlığının geri alındığını açıkladı.

Öte yandan 21 Eylül 2026 tarihi itibarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen özel bir soruşturmada ise muvazaalı (danışıklı) gayrimenkul satışları mercek altına alındı.

Bu kapsamda usulsüz şekilde vatandaşlık kazandığı saptanan 263’ü yatırımcı, 807’si aile ferdi olmak üzere 1.070 kişi ile işlemleri devam eden 11 kişi tespit edildi.

Devam eden 11 dosyadan 1'i hakkında geri alma, 3'ü hakkında ret kararı verilirken, 7 kişinin ise resmi başvuruda bulunmadığı belirlendi.

"NÜFUS PERSONELİNDE İHMAL YOK, SUÇLULAR ADLİYEYE SEVK EDİLİYOR"

İçişleri Bakanlığı, soruşturmaya konu usulsüzlüklerin tamamen başvuru öncesi sunulan evraklardaki sahtecilik girişimlerinden kaynaklandığını ifade etti.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü personelinin görev ve yetkileri kapsamında herhangi bir ihmal veya zafiyetinin bulunmadığı altı çizilirken, suça karışan tüm odakların adli makamlara teslim edildiği bildirildi.