Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesapları üzerinden yapılan borsa paylaşımlarına ilişkin soruşturma başlattı.

Soruşturmanın, sermaye piyasası araçlarının fiyat ve değerlerini ya da yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek nitelikte olduğu değerlendirilen sosyal medya paylaşımlarına yönelik olduğu bildirildi.

6 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI TALİMATI

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre soruşturmanın ilk aşamasında 6 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

Şüphelilerin sosyal medya üzerinden borsa işlemleri konusunda yaptığı paylaşımların yatırımcıları yanıltıcı nitelikte olup olmadığı soruşturma kapsamında inceleniyor.

11 SOSYAL MEDYA HESABI İÇİN ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Soruşturma yalnızca hakkında gözaltı talimatı verilen 6 şüpheliyle sınırlı kalmadı.

Başsavcılık, 11 sosyal medya hesabının sahibinin kimliğinin tespit edilmesi amacıyla kolluk birimlerinin çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Başsavcılığın açıklamasında, sosyal medya hesapları üzerinden borsa işlemleri konusunda halkı yanıltıcı paylaşımlarla güven ortamını zedelediği değerlendirilen kişiler hakkında soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Başsavcılık tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Cumhuriyet Başsavcılığımıza yapılan başvurular üzerine; sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemeye yönelik yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi ve içerik paylaşan sosyal medya hesap sahipleri hakkında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatıldığı daha önce duyurulmuştu. Soruşturma kapsamında, ilk etapta 6 şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltı talimatı verilmiş olup; 11 sosyal medya hesabı sahibinin kimliklerinin tespitine yönelik çalışmalar da kolluk birimince devam etmektedir."