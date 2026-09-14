Tera Grubu'nun Pusula Finans Holding ve bağlı ortaklıklarının devri konusunda anlaşmaya varmasının ardından Emre Tezmen'in adı gündeme geldi. Katılımevim yönetiminde de başkanlık görevini üstlenen Tezmen'in hayatı ve kariyeri araştırılıyor. Peki Emre Tezmen kimdir, kaç yaşında, nereli? Emre Tezmen'in serveti ne kadar, eşi kim, hangi şirketlerin sahibi ve yöneticisi? İşte Emre Tezmen'in biyografisi ve kariyerine ilişkin merak edilenler...

EMRE TEZMEN KİMDİR?

Emre Tezmen, finans, yatırım ve teknoloji sektörlerinde faaliyet gösteren iş insanı ve yöneticidir. Tera Grubu bünyesindeki çok sayıda şirketin kuruluşunda ve yönetiminde görev alan Tezmen, Tera Yatırım Teknoloji Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Tezmen, Türkiye'nin ilk online işlem platformlarından birinin hayata geçirilmesinde rol alan isimler arasında yer aldı. Kariyeri boyunca sermaye piyasaları, yatırım bankacılığı, portföy yönetimi, faktoring ve teknoloji alanlarında faaliyet gösterdi.

EMRE TEZMEN KAÇ YAŞINDA, NEREDE DOĞDU?

Emre Tezmen'in 1973 yılında İstanbul'da doğduğu belirtiliyor. Buna göre Tezmen, 2026 yılı itibarıyla 52-53 yaşlarındadır. Kesin doğum günü kamuya açık bilgilerde yer almadığından yaşı 52 veya 53 olabilir.

EMRE TEZMEN NERELİ?

Emre Tezmen'in kamuya açık biyografilerinde İstanbul doğumlu olduğu bilgisi yer alıyor. "Nereli?" sorusu açısından aile kökenine ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmadığından, İstanbul doğumlu olduğunu söylemek daha doğru.

EMRE TEZMEN'İN SERVETİ NE KADAR?

Emre Tezmen'in kişisel servetinin ne kadar olduğuna ilişkin kamuya açıklanmış ve doğrulanmış net bir rakam bulunmuyor.

Tezmen'in Tera Grubu bünyesinde çok sayıda finans ve teknoloji şirketinde kurucu ortaklık ve yöneticilik geçmişi bulunmasına rağmen, şirketlerin piyasa değeri veya sahip olunan payların değeri doğrudan kişisel servet olarak değerlendirilemez. Bu nedenle Emre Tezmen'in servetine ilişkin kesin bir tutar vermek mümkün değil.

EMRE TEZMEN'İN EŞİ KİM?

Emre Tezmen'in özel hayatına ilişkin kamuya açık bilgiler oldukça sınırlı. Tezmen'in evli olduğu yönünde bilgiler bulunurken, eşinin kim olduğuna ve adına ilişkin doğrulanmış kamuya açık bir bilgi bulunmuyor.

EMRE TEZMEN HANGİ ŞİRKETLERDE GÖREV YAPIYOR?

Emre Tezmen'in kariyerinde Tera Grubu bünyesindeki şirketler önemli yer tutuyor. Tezmen; Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Tera Finans Faktoring ve Tera Yatırım Bankası'nın kurucu ortakları arasında bulunuyor ve bu şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevleri üstleniyor.

Tezmen ayrıca Tera Yatırım Teknoloji Holding, Tera Finansal Yatırımlar Holding, Tera Yatırım Holding ve Peker GYO'da Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu veya görev yapıyor.

EMRE TEZMEN KATILIMEVİM'DE HANGİ GÖREVE GELDİ?

Pusula Finans Holding ve bağlı ortaklıklarının Tera Grubu'na devrine ilişkin süreçle birlikte Katılımevim yönetiminde de değişikliğe gidildi. Emre Tezmen, Katılımevim Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.

Böylece Tezmen'in Tera Grubu bünyesindeki finans şirketlerinde yürüttüğü görevlerine Katılımevim'deki yönetim kurulu başkanlığı da eklendi.

EMRE TEZMEN'İN EĞİTİMİ NE?

Emre Tezmen üniversite eğitimini Belçika'da tamamladı. 1995 yılında Université Libre de Bruxelles (ULB) Ekonomi Bölümü'nden Yüksek Akademik Başarı derecesiyle mezun oldu.

1997 yılında ise Vrije Universiteit Brussel'da (VUB) İşletme Yüksek Lisansını Üstün Başarı derecesiyle tamamladı.

Tezmen aynı zamanda CFA (Chartered Financial Analyst) unvanına sahip ve CFA Enstitüsü Asli Üyesidir.

EMRE TEZMEN'İN KARİYERİ

Finans ve teknoloji ağırlıklı bir kariyere sahip olan Emre Tezmen, sermaye piyasalarının yanı sıra son yıllarda teknoloji ve siber güvenlik alanlarında da görevler üstlendi.

Tezmen, Eylül 2024'ten itibaren Barikat Grubu Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaya başladı. Ayrıca 2022'den bu yana DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi ve Girişim Sermayesi Komite Başkanı olarak görev yaptığı belirtiliyor.

2023 yılından itibaren Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de üstlendi.