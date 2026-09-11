ABD Hazine Bakanlığı verilerine göre ağustos ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,4, yıllık yüzde 3,4 artış gösterdi.

Gıda ve enerji kalemlerinin hariç tutulduğu yıllık çekirdek TÜFE ise aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 2,4 olarak gerçekleşti.

Açıklanan bu kritik verinin, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 16 Eylül’de gerçekleştireceği faiz toplantısındaki kararlara ve para politikası patikasına doğrudan yön vermesi bekleniyor.

ONS ALTINDA ÖNCE SERT DÜŞÜŞ, ARDINDAN HIZLI TEPKİ ALIMI

Veri öncesinde uluslararası piyasalarda ons altın 4.340 dolar, iç piyasada gram altın ise 6.785 TL seviyelerinde işlem görüyordu.

Enflasyon verisinin açıklandığı ilk anlarda ons altın sert bir satış baskısıyla karşılaşarak 4.300 dolar psikolojik desteğini kırdı ve 4.292 dolara kadar sarktı.

Ancak gelen hızlı tepki alımlarıyla toparlanan ons altın, saat 15:35 itibarıyla yeniden 4.336 dolar seviyesine dengelendi. Aynı dakikalarda gram altın yüzde 1 artışla 6.805 liradan kayda geçti.

ÜRETİCİ FİYATLARI VE PETROL MALİYETLERİ BASKIYI ARTIRMIŞTI

Hafta içinde ABD’de açıklanan üretici fiyat endeksinin (ÜFE) beklentileri aşması küresel piyasalarda enflasyonist endişeleri tırmandırmıştı.

Bununla birlikte Orta Doğu’da tırmanan jeopolitik gerilimin petrol fiyatlarını yukarı çekmesi, maliyet yönlü baskı kaygılarını pekiştirdi.

Söz konusu gelişmelerin etkisiyle para piyasalarında Fed’in önümüzdeki haftaki toplantıda faiz artışına gitme ihtimali yüzde 67 seviyesinde fiyatlanmaya başlanmıştı.

PİYASANIN VERİ ÖNCESİ BEKLENTİLERİ NE YÖNDEYDİ?

Açıklanan rakamlar piyasa konsensüsü ile büyük oranda paralellik gösterdi:

• Aylık Manşet TÜFE: Temmuz'daki yüzde 0,1'lik seviyenin ardından yüzde 0,4 artış bekleniyordu.

• Yıllık Manşet TÜFE: Yüzde 3,4 seviyesinde sabit kalması öngörülüyordu.

• Aylık Çekirdek TÜFE: Yüzde 0,2 artış bekleniyordu.

• Yıllık Çekirdek TÜFE: Yüzde 2,5'ten yüzde 2,4'e gerilemesi tahmin ediliyordu.

• TÜFE Endeksi: 333,92 seviyesinden 334,85 - 334,90 bandına tırmanması bekleniyordu.

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