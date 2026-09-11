TRILC’nin işlem sırası ek süre kararının ardından yeniden açıldı. Hisseler taban oldu. Satış yapan aracı kurumlar belli oldu.
Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. (TRILC) için Borsa İstanbul’dan sabah saatlerinde açıklama geldi. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) şirkete finansal tablolarını hazırlayıp açıklaması için 10 Ekim 2026 dahil olmak üzere ek süre verilmesini uygun bulmasının ardından TRILC.E sırası saat 12.00’de yeniden işleme açıldı. Hisse, yeniden işlemlerin başlamasının ardından sert satışla karşılaştı.
TRILC TABAN OLDU
Tek fiyat emir toplama bölümünde yeniden işleme açılan TRILC hisseleri, yüzde 10 düşüşle 0,99 TL’ye geriledi.
Hissede ek süre kararının ardından yatırımcıların işlemleri yakından takip edilirken, 14.30 itibarıyla TRILC’de hangi kurumların alım ve satış tarafında öne çıktığı da belli oldu.
ALIM YAPAN KURUMLAR
|Aracı kurum
|Net lot
|Pay
|Maliyet
|Ziraat
|107.727
|%15,15
|1,07 TL
|İş
|78.687
|%11,06
|1,019 TL
|Ahlatcı
|78.000
|%10,97
|0,99 TL
|Deniz
|75.935
|%10,68
|1,056 TL
|ING
|51.953
|%7,30
|1,078 TL
|Diğer
|318.925
|%44,84
|—
Kaynak: ForInvest
SATIŞ YAPAN KURUMLAR
|Aracı kurum
|Net lot
|Pay
|Maliyet
|Yapı Kredi
|-380.495
|%53,50
|0,986 TL
|A1
|-248.058
|%34,88
|1,08 TL
|Ata
|-49.970
|%7,03
|1,08 TL
|Burgan
|-19.473
|%2,74
|1,05 TL
|Osmanlı
|-8.733
|%1,23
|1,196 TL
|Diğer
|-4.498
|%0,63
|—
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