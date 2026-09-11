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TRILC’nin işlem sırası ek süre kararının ardından yeniden açıldı. Hisseler taban oldu. Satış yapan aracı kurumlar belli oldu.

Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. (TRILC) için Borsa İstanbul’dan sabah saatlerinde açıklama geldi. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) şirkete finansal tablolarını hazırlayıp açıklaması için 10 Ekim 2026 dahil olmak üzere ek süre verilmesini uygun bulmasının ardından TRILC.E sırası saat 12.00’de yeniden işleme açıldı. Hisse, yeniden işlemlerin başlamasının ardından sert satışla karşılaştı.

SPK ek süre verdi: Kapatılan hisse yeniden işlemlere başlıyor SPK ek süre verdi: Kapatılan hisse yeniden işlemlere başlıyor

TRILC TABAN OLDU

Tek fiyat emir toplama bölümünde yeniden işleme açılan TRILC hisseleri, yüzde 10 düşüşle 0,99 TL’ye geriledi.

Hissede ek süre kararının ardından yatırımcıların işlemleri yakından takip edilirken, 14.30 itibarıyla TRILC’de hangi kurumların alım ve satış tarafında öne çıktığı da belli oldu.

ALIM YAPAN KURUMLAR

Aracı kurum Net lot Pay Maliyet
Ziraat 107.727 %15,15 1,07 TL
İş 78.687 %11,06 1,019 TL
Ahlatcı 78.000 %10,97 0,99 TL
Deniz 75.935 %10,68 1,056 TL
ING 51.953 %7,30 1,078 TL
Diğer 318.925 %44,84

TRILC’de taban şoku: Satış yapan aracı kurumlar belli oldu, Görsel 1

Kaynak: ForInvest

SATIŞ YAPAN KURUMLAR

Aracı kurum Net lot Pay Maliyet
Yapı Kredi -380.495 %53,50 0,986 TL
A1 -248.058 %34,88 1,08 TL
Ata -49.970 %7,03 1,08 TL
Burgan -19.473 %2,74 1,05 TL
Osmanlı -8.733 %1,23 1,196 TL
Diğer -4.498 %0,63

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

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