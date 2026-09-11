Borsa İstanbul’da haftanın son işlem gününde yukarı yönlü hareket öne çıktı. Yükselen ve düşen hisseler belli oldu.
Borsa İstanbul’da haftanın son işlem gününde yukarı yönlü hareket öne çıktı. BIST 100 endeksi saat 12.30 itibarıyla yüzde 0,13 yükselişle 14.412 puandan işlem görüyor.
Günün ilk yarısında bazı hisselerde yüzde 10’a yaklaşan yükseliş ve düşüşler dikkat çekti.
EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
Saat 12.30 itibarıyla Borsa İstanbul’da en fazla yükselen hisseler şöyle:
|HİSSE
|FİYAT
|DEĞİŞİM
|AHSGY
|17,09 TL
|%9,97
|YKSLN
|4,20 TL
|%9,95
|GRNYO
|13,62 TL
|%9,93
|MRGYO
|2,14 TL
|%9,74
|BJKAS
|2,83 TL
|%9,69
EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
|Hisse
|Fiyat
|Değişim
|SELEC
|360,00 TL
|%-10,00
|EGEPO
|10,26 TL
|%-10,00
|ALVES
|1,08 TL
|%-10,00
|PASEU
|93,70 TL
|%-9,99
|GUNDG
|905,50 TL
|%-9,99
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