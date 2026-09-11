Borsa İstanbul’da haftanın son işlem gününde yukarı yönlü hareket öne çıktı. BIST 100 endeksi saat 12.30 itibarıyla yüzde 0,13 yükselişle 14.412 puandan işlem görüyor.

Günün ilk yarısında bazı hisselerde yüzde 10’a yaklaşan yükseliş ve düşüşler dikkat çekti.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Saat 12.30 itibarıyla Borsa İstanbul’da en fazla yükselen hisseler şöyle:

HİSSE FİYAT DEĞİŞİM AHSGY 17,09 TL %9,97 YKSLN 4,20 TL %9,95 GRNYO 13,62 TL %9,93 MRGYO 2,14 TL %9,74 BJKAS 2,83 TL %9,69

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Hisse Fiyat Değişim SELEC 360,00 TL %-10,00 EGEPO 10,26 TL %-10,00 ALVES 1,08 TL %-10,00 PASEU 93,70 TL %-9,99 GUNDG 905,50 TL %-9,99

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