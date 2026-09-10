Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA), Pusula Finans Holding A.Ş. ve hissedarlarının bağlı şirketlerindeki payların Tera Grubu şirketleri tarafından devralınmasına yönelik görüşmelerde önemli bir aşamaya geçildiğini açıkladı. Taraflar, planlanan pay devir işleminin temel ticari ve finansal şartları konusunda mutabakata vardı.

Tera, bir gün önce yaptığı açıklamada Pusula Finans Holding ve bağlı şirketlerinden oluşan iktisadi bütünlüğün paylarının devralınması için mevcut pay sahipleriyle görüşmelere başlandığını duyurmuştu. Yeni açıklamayla birlikte taraflar arasındaki görüşmelerde temel şartlarda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

SPK, BDDK VE REKABET KURUMU SÜRECİ BAŞLAYACAK

Planlanan işlemin tamamlanabilmesi için başta Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Rekabet Kurumu olmak üzere ilgili kurumlara gerekli başvuru ve izin süreçlerinin başlatılmasına karar verildi.

Şirket, pay devirlerinin gerçekleşebilmesi için gerekli izin ve onayların alınmasının yanı sıra taraflarca belirlenen diğer kapanış koşullarının da yerine getirilmesi gerektiğini belirtti.

HANGİ ŞİRKETLER İŞLEM KAPSAMINDA?

KAP açıklamasında işlemle bağlantılı şirketler TEHOL, TRHOL, PEKGY, MANAS, PRZMA, SKP, ALBMD, ALM, PSP ve KTLEV olarak sıralandı.

Tera Grubu, işlemin tamamlanması halinde sermaye piyasaları, portföy yönetimi, yatırım hizmetleri ve diğer finansal hizmetlerdeki faaliyetlerinin ölçeğini ve çeşitliliğini artırmayı hedefliyor.

DEVİR HENÜZ TAMAMLANMADI

Tera açıklamasında işlemin henüz kesinleşmediği özellikle vurgulandı. Pay devirlerinin tamamlanması; düzenleyici kurumların gerekli izin ve onaylarının alınmasına ve diğer kapanış şartlarının yerine getirilmesine bağlı olacak.

Şirket, süreçteki önemli gelişmeleri ve resmi izinlerin durumunu yatırımcılarla KAP üzerinden paylaşacağını bildirdi.

Önemli: Bu aşamada pay devri gerçekleşmiş değil; taraflar yalnızca işlemin temel ticari ve finansal şartları konusunda mutabakata vardı. Kapanış için gerekli resmi izin ve onay süreçlerinin tamamlanması gerekiyor.