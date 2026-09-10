Söz konusu süreç, Tera Yatırım Holding A.Ş.’nin PEKGY’nin 314.754.719,80 TL nominal değerli A grubu imtiyazlı paylarının tamamını devralarak şirketin yönetim kontrolünü elde etmesi sonrasında gündeme geldi.

Yönetim kontrolünün el değiştirmesiyle birlikte, işlemin kamuya açıklandığı tarihte şirket pay sahibi olan diğer ortakların hisselerini satın almak üzere zorunlu pay alım teklifi yapılması yükümlülüğü doğdu.

Sermaye Piyasası Kurulu, 9 Eylül 2026 tarihli 2026/58 sayılı bülteninde Tera Yatırım Holding tarafından hazırlanan zorunlu pay alım teklifi bilgi formuna ilişkin başvuruyu olumlu karşıladı.

TEKLİF FİYATI 18,77 TL

SPK kararına göre 1 TL nominal değerli PEKGY payı için zorunlu pay alım teklifi fiyatı 18,77 TL olarak belirlendi.

Fiyatın belirlenmesinde, Tera Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kurucusu ve yöneticisi olduğu Tera Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) tarafından 13 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilen PEKGY pay alımında kullanılan 18,77 TL’lik fiyat esas alındı.

TARİHLER DAHA SONRA AÇIKLANACAK

Zorunlu pay alım teklifinin başlangıç ve bitiş tarihleri ile uygulamaya ilişkin diğer detayların ayrıca kamuoyuna duyurulacağı belirtildi.

Böylece PEKGY’de Tera Yatırım Holding’in yönetim kontrolünü elde etmesinin ardından başlayan zorunlu pay alım teklifi sürecinde önemli bir aşama daha tamamlanmış oldu.

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