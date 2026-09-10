Avrupa Merkez Bankası (ECB), Euro Bölgesi'nde enflasyon baskılarının güçlenmesi ve İran savaşının enerji fiyatları üzerinden oluşturduğu risklerin artmasının ardından para politikasında sıkılaşmaya devam etti.

ECB, faiz oranlarında 25 baz puanlık artışa gitti.

Kararın ardından mevduat faizi yüzde 2,50'ye, ana refinansman faizi yüzde 2,65'e, marjinal fonlama faizi ise yüzde 2,90'a yükseldi.

PİYASALAR 25 BAZ PUANLIK ARTIŞ BEKLİYORDU

ECB'nin kararı piyasa beklentileriyle paralel gerçekleşti.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini, Avrupa Merkez Bankası'nın üç temel faiz oranında da 25'er baz puanlık artışa gitmesi yönündeydi.

Piyasaların odağında özellikle İran savaşının enerji fiyatlarında yarattığı yükselişin Euro Bölgesi enflasyonu üzerindeki etkileri bulunuyordu.

EURO BÖLGESİ'NDE ENFLASYON YÜZDE 3,3'E ÇIKTI

Euro Bölgesi'nde manşet enflasyon, altı aydır Avrupa Merkez Bankası'nın yüzde 2'lik hedefinin üzerinde seyrediyor.

Ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 3,3'e yükselerek yaklaşık üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Enerji fiyatlarındaki yükselişin kalıcı enflasyon baskısına dönüşme ihtimali, ECB'nin faiz artırım kararında belirleyici unsurlardan biri oldu.

ENFLASYON TAHMİNLERİ YUKARI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

ECB çalışanlarının yeni temel senaryo tahminlerine göre manşet enflasyonun 2026'da ortalama yüzde 3,0, 2027'de yüzde 2,5 ve 2028'de yüzde 2,1 olması bekleniyor.

Enerji ve gıda hariç enflasyonun ise 2026'da yüzde 2,5, 2027'de yüzde 2,6 ve 2028'de yüzde 2,3 düzeyinde gerçekleşeceği öngörülüyor.

Haziran tahminleriyle karşılaştırıldığında 2026 enflasyon öngörüsü değiştirilmezken, 2027 ve 2028 tahminleri yukarı yönlü revize edildi.

ECB HAZİRANDA DA FAİZ ARTIRMIŞTI

Avrupa Merkez Bankası, para politikasında ABD Merkez Bankası (Fed) ve İngiltere Merkez Bankası'ndan farklı bir yol izliyor.

ECB, haziran ayında da faiz oranlarını artırmıştı. Son kararla birlikte banka, enflasyon risklerine karşı sıkı para politikası duruşunu sürdürmüş oldu.

Piyasalar bundan sonraki dönemde enerji fiyatlarının seyri, Euro Bölgesi enflasyon verileri ve ECB'nin yeni faiz adımlarına ilişkin mesajlarına odaklanacak.