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TCMB rezervleri 4 Eylül haftasında 3,95 milyar dolar azalarak 184,2 milyar dolara geriledi. Döviz ve altın rezervlerinde düşüş yaşandı.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 4 Eylül itibarıyla Merkez Bankasının brüt döviz rezervleri 703 milyon dolar azalarak 70 milyar 406 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 28 Ağustos'ta 71 milyar 109 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

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ALTIN REZERVLERİNDE 3 MİLYAR DOLARI AŞAN DÜŞÜŞ

Bu dönemde altın rezervleri de 3 milyar 248 milyon dolar düşüşle 117 milyar 89 milyon dolardan 113 milyar 841 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 4 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 951 milyon dolar azalarak 188 milyar 198 milyon dolardan 184 milyar 247 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri geriledi! Altın rezervinde 3,2 milyar dolarlık düşüş, Görsel 1

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır

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