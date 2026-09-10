Yabancı yatırımcıların Türkiye piyasalarındaki yönü değişti. TCMB verilerine göre yabancılar geçen hafta 647,6 milyon dolarlık hisse satarken, tahvil tarafında 150 milyon dolarlık alım yaptı. Gün içinde ise bazı Borsa İstanbul hisselerinde yabancı takas oranındaki yükseliş dikkat çekti.

YABANCILAR 647,6 MİLYON DOLARLIK HİSSE SATTI

Yurt dışında yerleşik yatırımcılar geçen hafta 647,6 milyon dolarlık hisse senedi satışı gerçekleştirdi.

Bir önceki hafta yabancı yatırımcıların hisse piyasasında 329 milyon dolarlık net alımı bulunuyordu.

Böylece yabancı yatırımcıların hisse işlemleri bir haftada alımdan satışa döndü.

TAHVİLDE YÖN DEĞİŞTİ

Tahvil piyasasında ise ters yönde bir hareket görüldü.

Yabancı yatırımcılar geçen hafta 150 milyon dolarlık tahvil alımı gerçekleştirdi. Bir önceki hafta tahvil tarafında 80 milyon dolarlık satış yapılmıştı.

Son verilerle birlikte yabancıların tahvil işlemleri satıştan alıma geçti.

GÜN İÇİNDE BU HİSSELERDE YABANCI TAKAS ORANI YÜKSELDİ

Haftalık veriler hisse tarafında yabancı satışına işaret ederken, 10 Eylül 2026 günü Borsa İstanbul'daki bazı şirketlerde yabancı takas oranında artış görüldü.

TSİ 14.45 itibarıyla yabancı takas oranındaki en yüksek artış Şekerbank'ta (SKBNK) kaydedildi. SKBNK'da yabancı takas oranı yüzde 5,47'den yüzde 6,98'e yükselerek 1,51 puan arttı.

Yabancı takas oranı yükselen hisseler şöyle sıralandı:

Hisse Önceki oran Değişim Güncel oran SKBNK %5,47 +1,51 %6,98 ISMEN %32,98 +0,82 %33,80 THYAO %21,63 +0,49 %22,12 TRENJ %18,97 +0,37 %19,34 ESEN %6,29 +0,29 %6,58 SASA %16,22 +0,28 %16,50 BALSU %1,41 +0,28 %1,69 AEFES %48,26 +0,26 %48,52 PGSUS %11,49 +0,23 %11,72 CIMSA %10,67 +0,19 %10,86

Listenin ikinci sırasında İş Yatırım Menkul Değerler (ISMEN) yer aldı. ISMEN'de yabancı takas oranı 0,82 puan artışla yüzde 33,80'e çıktı.

Türk Hava Yolları'nda (THYAO) ise oran yüzde 21,63'ten yüzde 22,12'ye yükseldi.

YABANCI TAKAS ORANI EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

TSİ 14.52 itibarıyla yabancı takas oranında en sert düşüş Batıçim'de (BSOKE) görüldü. BSOKE'de yabancı takas oranı yüzde 11,53'ten yüzde 10,26'ya gerilerken, değişim 1,27 puan oldu.

Yabancı takas oranı en çok düşen hisseler şöyle sıralandı: