Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'de (PEKGY) yönetim kontrolünün Tera Yatırım Holding AŞ'ye geçmesinin ardından yapılması gereken zorunlu pay alım teklifine onay verdi. Kurul kararına göre pay alım teklif fiyatı 1 TL nominal değerli pay başına 18,77 TL olarak belirlendi.

SPK'nın son bülteninde portföy yönetim şirketleri ve yatırım fonlarının yanı sıra Peker GYO yatırımcılarını doğrudan ilgilendiren önemli bir karar da yer aldı.

Tera Yatırım Holding AŞ, Peker GYO'nun 314 milyon 754 bin 719,80 TL nominal değerli A grubu imtiyazlı paylarının tamamını devralarak şirketin yönetim kontrolünü elde etmişti.

Bu işlem nedeniyle doğan zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğüne ilişkin başvuru SPK tarafından onaylandı.

PEKGY İÇİN FİYAT 18,77 TL OLARAK BELİRLENDİ

Kurul kararına göre zorunlu pay alım teklifinde 1 TL nominal değerli Peker GYO payı için teklif fiyatı 18,77 TL olacak.

Zorunlu pay alım teklifi, halka açık bir şirkette yönetim kontrolünün el değiştirmesi durumunda diğer ortaklara belirlenen şartlarla paylarını satabilme imkanı sağlayan bir mekanizma olarak uygulanıyor.

SPK'DAN YENİ GİRİŞİM SERMAYESİ FONUNA ONAY

Kurul, Anatolia Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulacak Onuncu Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesini de onayladı.

Fon, Anatolia Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Şemsiye Fonu'na bağlı olarak faaliyet gösterecek.

QNB BÜNYESİNDEKİ 3 EMEKLİLİK FONU BİRLEŞİYOR

SPK, QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik AŞ bünyesindeki üç emeklilik yatırım fonunun başka fonlar bünyesinde birleştirilmesine izin verdi.

Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu ile Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu, Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu bünyesinde birleşecek.

OKS Atak Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ise OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu bünyesinde birleştirilecek.

İKİ YATIRIM FONU DÖNÜŞÜYOR

SPK iki fonun dönüşüm başvurusunu da kabul etti. Osmanlı Portföy Minerva Serbest Fon, dönüşümün ardından Osmanlı Portföy Karadeniz Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) adını alacak.

Strateji Portföy Kibele Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) ise Strateji Portföy Kibele Serbest Fon olarak yoluna devam edecek.

SPK 5 FONUN TASFİYESİNE İZİN VERDİ

Kurulun tasfiye başvurularını olumlu karşıladığı fonlar şöyle:

Deniz Portföy ZB Serbest (Döviz) Özel Fon

Deniz Portföy Ors Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Deniz Portföy Yönetimi AŞ Beşinci Gayrimenkul Yatırım Fonu

Hedef Portföy Yönetim AŞ Dördüncü Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu

İş Portföy Yönetimi AŞ T-Fon Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu

DK PORTFÖY SERMAYESİNİ 3 KATINA ÇIKARACAK

SPK'nın onay verdiği bir diğer başvuru DK Portföy Yönetimi AŞ'den geldi.

Şirketin 100 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin 300 milyon TL'ye yükseltilmesine yönelik başvuru olumlu karşılandı. Böylece şirketin sermayesi 200 milyon TL artacak ve mevcut seviyesinin 3 katına çıkacak.

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