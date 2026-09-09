Kısa vadeli yatırımcı ilgisi ve piyasa tepkilerini yansıtan verilere göre incelenen 51 sembol arasından öne çıkan hisselerde dikkat çekici yükselişler kaydedildi.

Listenin zirvesinde yer alan Kardemir Çelik (KARCL), son 1 aylık dönemde sergilediği yüzde 264,30’luk artışla yatırımcısına en yüksek getiriyi sunan hisse oldu.

ÖNE ÇIKAN HALKA ARZLARIN SON 1 AYLIK PERFORMANSI

Son 1 ayda getirisiyle öne çıkan halka arz paylarının güncel fiyat ve getiri oranları şu şekilde sıralandı:

• KARCL (Kardemir Çelik): Halka arz fiyatı 35,00 TL olan hisse, 184,40 TL güncel fiyata ulaşarak yüzde 264,30 getiri sağladı.

• DSTKF (Destek Finans): Halka arz fiyatı 46,98 TL olan hisse, 2.487,00 TL güncel fiyatıyla yüzde 40,55 aylık prim kaydetti.

• ALBTN (Albayrak Beton): Halka arz fiyatı 38,60 TL seviyesinden 33,82 TL güncel fiyata gelse de aylık bazda yüzde 30,48 yükseliş gösterdi.

• BESTE (Best Brands): 14,70 TL halka arz fiyatının ardından 33,18 TL'ye yükselerek aylık yüzde 13,24 getiri elde etti.

• ZERGY (Zeray GMYO): 13,00 TL arz fiyatından 9,94 TL seviyesine gelen hisse, aylık bazda yüzde 11,67 prim yaptı.

• SARAE (Sa-Ra Enerji): 70,00 TL arz fiyatına karşılık 82,50 TL güncel fiyata ulaşarak yüzde 8,91 artış kaydetti.

• AKFIS (Akfen İnşaat): 38,70 TL arz fiyatından 17,12 TL'ye gerilese de son 1 ayda yüzde 6,39 yükseldi.

• MCARD (Metropal Kart): 80,00 TL arz fiyatından 167,90 TL güncel fiyata yükselen hisse, aylık yüzde 4,94 getiri sağladı.

• SVGYO (Savur GMYO): 3,64 TL arz fiyatından 15,19 TL güncel seviyesine çıkan hisse, aylık bazda yüzde 4,61 primlendi.

YATIRIMCI İLGİSİ KISA VADELİ TEPKİLERDE SÜRÜYOR

Halka arz edilen şirketlerin ilk işlem tarihlerinden bu yana katettiği mesafe farklılık gösterse de son 1 aylık dilimde kısa vadeli fiyat tepkilerinin pozitif ağırlıklı seyrettiği görülüyor.

Özellikle demir-çelik, finans ve enerji sektörlerindeki hisselere yönelik ilgideki artış, aylık getiri tablolarına doğrudan yansıdı.

Kaynak: Forinvest

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