Borsa İstanbul’da yabancı yatırımcıların Ağustos 2026 dönemine ilişkin işlem verileri açıklandı. Yabancılar geçen ay pay piyasasında 49 milyar 90 milyon 264 bin 245 dolarlık alım, 48 milyar 816 milyon 751 bin 284 dolarlık satış gerçekleştirdi. Böylece yabancı yatırımcıların net alımı 273 milyon 512 bin 961 dolar oldu.

Toplam işlem hacminin 97 milyar 907 milyon 15 bin 529 dolar olarak gerçekleştiği ağustos ayında, yabancıların en fazla net alım yaptığı hisse TÜPRAŞ (TUPRS) oldu. Satış tarafında ise Özata Denizcilik (OZATD) ilk sırada yer aldı.

YABANCILARIN EN ÇOK ALDIĞI 10 HİSSE

Hisse Net alış TUPRS 281,0 milyon $ ASELS 217,5 milyon $ TRALT 103,0 milyon $ EREGL 94,6 milyon $ BRSAN 44,8 milyon $ EUPWR 43,3 milyon $ TERA 38,4 milyon $ KCHOL 34,8 milyon $ BIMAS 30,9 milyon $ SAHOL 29,0 milyon $

Yabancı yatırımcıların ağustosta net alım tarafında en fazla tercih ettiği hisse 281 milyon dolarla TUPRS oldu. Onu 217,5 milyon dolarla ASELS ve 103 milyon dolarla TRALT takip etti.

YABANCILARIN EN ÇOK SATTIĞI 10 HİSSE

Yabancıların en fazla net satış yaptığı hisselerde ise OZATD dikkat çekti. Ağustos ayında hissede 194,3 milyon dolarlık net satış gerçekleşti.

Hisse Net satış OZATD 194,3 milyon $ THYAO 159,0 milyon $ MGROS 81,6 milyon $ ISCTR 72,4 milyon $ AKBNK 49,9 milyon $ ENKAI 41,3 milyon $ TTKOM 38,7 milyon $ TEHOL 33,2 milyon $ GUBRF 32,2 milyon $ SASA 31,0 milyon $

Böylece ağustos ayında yabancıların alım tarafında TUPRS ve ASELS, satış tarafında ise OZATD ve THYAO öne çıktı. Borsa İstanbul, söz konusu yabancı yatırımcı işlemlerinin Ağustos 2026 dönemine ait olduğunu KAP üzerinden duyurdu.

Kaynak: Ekonomim

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