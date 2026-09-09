Borsada yabancı yatırımcının Ağustos ayında en çok alım-satım yaptığı hisseler belli oldu. En fazla alım yapılan hisse TÜPRAŞ (TUPRS), satış yapılan ise Özata Denizcilik (OZATD) oldu.
Borsa İstanbul’da yabancı yatırımcıların Ağustos 2026 dönemine ilişkin işlem verileri açıklandı. Yabancılar geçen ay pay piyasasında 49 milyar 90 milyon 264 bin 245 dolarlık alım, 48 milyar 816 milyon 751 bin 284 dolarlık satış gerçekleştirdi. Böylece yabancı yatırımcıların net alımı 273 milyon 512 bin 961 dolar oldu.
Toplam işlem hacminin 97 milyar 907 milyon 15 bin 529 dolar olarak gerçekleştiği ağustos ayında, yabancıların en fazla net alım yaptığı hisse TÜPRAŞ (TUPRS) oldu. Satış tarafında ise Özata Denizcilik (OZATD) ilk sırada yer aldı.
YABANCILARIN EN ÇOK ALDIĞI 10 HİSSE
|Hisse
|Net alış
|TUPRS
|281,0 milyon $
|ASELS
|217,5 milyon $
|TRALT
|103,0 milyon $
|EREGL
|94,6 milyon $
|BRSAN
|44,8 milyon $
|EUPWR
|43,3 milyon $
|TERA
|38,4 milyon $
|KCHOL
|34,8 milyon $
|BIMAS
|30,9 milyon $
|SAHOL
|29,0 milyon $
Yabancı yatırımcıların ağustosta net alım tarafında en fazla tercih ettiği hisse 281 milyon dolarla TUPRS oldu. Onu 217,5 milyon dolarla ASELS ve 103 milyon dolarla TRALT takip etti.
YABANCILARIN EN ÇOK SATTIĞI 10 HİSSE
Yabancıların en fazla net satış yaptığı hisselerde ise OZATD dikkat çekti. Ağustos ayında hissede 194,3 milyon dolarlık net satış gerçekleşti.
|Hisse
|Net satış
|OZATD
|194,3 milyon $
|THYAO
|159,0 milyon $
|MGROS
|81,6 milyon $
|ISCTR
|72,4 milyon $
|AKBNK
|49,9 milyon $
|ENKAI
|41,3 milyon $
|TTKOM
|38,7 milyon $
|TEHOL
|33,2 milyon $
|GUBRF
|32,2 milyon $
|SASA
|31,0 milyon $
Böylece ağustos ayında yabancıların alım tarafında TUPRS ve ASELS, satış tarafında ise OZATD ve THYAO öne çıktı. Borsa İstanbul, söz konusu yabancı yatırımcı işlemlerinin Ağustos 2026 dönemine ait olduğunu KAP üzerinden duyurdu.
Kaynak: Ekonomim
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