Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören bazı hisselere yönelik manipülasyon iddiaları üzerine yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımların mercek altına alındığı soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

BORSA İSTANBUL'DAKİ 9 HİSSE MERCEK ALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Sermaye Piyasası Kurulunun yazısına istinaden yürütülen soruşturmada, "bySerez" isimli X hesabı üzerinden 2023'te BIST'te işlem gören 9 pay hakkında yapılan manipülatif paylaşımlar nedeniyle soruşturma başlatıldı.

5 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında toplam 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kararın ardından gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerden 4'ü yakalanarak gözaltına alındı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan diğer şüphelinin ise firari olduğu ve yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.