Edirne 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, şirketin yanı sıra şirket ortakları Dilek Göçler ve Necip Beştepe hakkında 3 aylık geçici konkordato mühleti verilmesine hükmetti.

Mahkeme ayrıca alacaklılara çağrıda bulunarak, kararın ilanından itibaren 7 gün içinde itiraz ederek konkordato şartlarının oluşmadığını delilleriyle birlikte mahkemeye sunabileceklerini ve sürecin reddini talep edebileceklerini bildirdi.

GIDADAN TEMİZLİĞE GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ

Tekirdağ merkezli firma; şeker, çay, bulgur, kuru fasulye, irmik, nişasta ve sirke gibi temel gıda maddelerinin yanı sıra çamaşır suyu, gazoz ve antifriz gibi çok çeşitli gıda, temizlik ve kimya ürünlerinin üretim ile toptan satışını gerçekleştiriyordu.

Geçici mühlet kararı ile birlikte şirket, mahkemenin ve atanacak komiser heyetinin denetiminde faaliyetlerini sürdürerek mali yapısını korumaya çalışacak.