Benzin ve motorin fiyatları 9 Eylül 2026 Çarşamba günü araç sahipleri tarafından araştırılıyor. "Benzin ne kadar?", "Motorin kaç TL?", "Mazot fiyatı ne kadar?" ve "LPG kaç TL?" soruları gündemde. İstanbul'da benzinin litre fiyatı 76,92 TL, motorinin litre fiyatı 88,89 TL olurken, Ankara'da motorin 90,02 TL, İzmir'de ise 90,29 TL'den satılıyor.

Peki bugün benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar? 50 litrelik bir depoyu doldurmak kaç TL, 1000 TL'ye kaç litre yakıt alınabiliyor? İşte 9 Eylül 2026 İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları...

9 EYLÜL 2026 AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM!

İSTANBUL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 76,92 TL

Motorin: 88,89 TL

LPG: 34,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda ise benzin 76,78 TL, motorin 88,75 TL ve LPG 34,39 TL'den satılıyor.

ANKARA

Benzin: 77,89 TL

Motorin: 90,02 TL

LPG: 35,09 TL

İZMİR

Benzin: 78,17 TL

Motorin: 90,29 TL

LPG: 34,99 TL

50 LİTRELİK DEPOYU DOLDURMAK KAÇ TL?

Litre fiyatlarındaki mevcut seviyeler, otomobilin deposunu tamamen doldurmanın maliyetini de artırıyor.

İstanbul Avrupa Yakası'ndaki fiyatlar üzerinden 50 litrelik bir benzin deposunu doldurmak yaklaşık 3.846 TL'ye mal oluyor.

Aynı büyüklükteki depoya motorin doldurulduğunda ise tutar 4.444,50 TL'ye çıkıyor.

Ankara'da 50 litre motorinin maliyeti 4.501 TL, İzmir'de ise 4.514,50 TL oluyor.

Böylece 50 litrelik motorin deposunu doldurmanın maliyeti Ankara ve İzmir'de 4 bin 500 TL sınırına ulaşmış durumda.

1000 TL'LİK BENZİN VE MOTORİN KAÇ LİTRE EDİYOR?

Akaryakıt fiyatlarının sürücünün bütçesine etkisini gösteren bir diğer hesap da 1000 TL ile alınabilecek yakıt miktarı.

İstanbul Avrupa Yakası fiyatları dikkate alındığında 1000 TL ile yaklaşık 13 litre benzin alınabiliyor. Motorinde ise aynı parayla alınabilecek miktar yaklaşık 11,25 litre oluyor.

İzmir'de 1000 TL yaklaşık 12,79 litre benzine veya 11,08 litre motorine karşılık geliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatlarının belirlenmesinde uluslararası petrol ve ürün fiyatları, döviz kuru ve vergi kalemleri etkili oluyor. Bu nedenle küresel enerji piyasalarında ve dolar/TL'de yaşanan hareketler pompa fiyatlarına da yansıyabiliyor.

Fiyatlar dağıtım şirketleri ve istasyonlara göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.