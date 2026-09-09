Özellikle Tera Portföy ve Pusula Portföy’ün fon bazlı stratejik hamleleri öne çıkarken; BLUME, DITAS, KTLEV, MANAS, MHRGY, OZATD, PASEU, SVGYO ve TMPOL paylarında belirgin oran değişimleri kaydedildi.

ŞİRKET BAZINDA PAY SAHİPLİĞİ DEĞİŞİMLERİ

1. Blume Metal Kimya (BLUME)

• Erdal Bulut’un şirket sermayesindeki payı yüzde 24,98’den yüzde 25,06’ya yükseldi. (Nominal tutar: 43.646.886,78 TL'den 43.781.886,78 TL'ye çıktı).

2. Ditaş BDY Yedek Parça (DITAS)

• Bulls Portföy Yıldız Pazar Şirketleri Hisse Senedi Serbest Fonu hissedarlık payını yüzde 6,30’dan sıfıra indirdi.

• Feridun Geçgel ise yüzde 5,34 pay oranı ile şirkette yeni hissedar olarak yerini aldı.

3. Katılımevim (KTLEV)

• Artıranlar: Pusula Portföy İkinci Para Piyasası Fonu payını yüzde 3,06’dan yüzde 5,78’e, Pusula Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest Fonu ise yüzde 14,06’dan yüzde 16,26’ya çıkardı.

• Azaltanlar: Pusula Portföy Para Piyasası Fonu payı yüzde 5,60’tan yüzde 3,03’e, Pusula Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fonu payı ise yüzde 15,99’dan yüzde 14,50’ye geriledi.

4. Manas Enerji Yönetimi (MANAS)

• Yabancı ve Kurumsal Alım: Merrill Lynch International payını yüzde 4,84’ten yüzde 6,01’e, Tera Yatırım Menkul Değerler ise yüzde 1,15’ten yüzde 8,98’e yükseltti.

• Fon Çıkışları: Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fonu payı yüzde 5,74’ten yüzde 3,77’ye, Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest Fonu payı ise yüzde 5,28’den yüzde 1,81’e geriledi.

5. MHR GYO (MHRGY)

• Quick Sigorta’nın şirketteki payı yüzde 64,98’den yüzde 69,95’e ulaştı. (Nominal tutar: 1.192.980.550,50 TL).

• MKK Notu: MHRGY'nin sermaye artırımı sürecinde olduğu hatırlatılarak, bu oran değişiminin doğrudan alım-satım kaynaklı olmayabileceği; artırılan sermayeyi temsil eden payların hesaplara farklı zamanlarda aktarılmasından doğabileceği vurgulandı.

6. Özata Denizcilik (OZATD)

• Tera Portföy Birinci Serbest Fon’un şirketteki payı yüzde 15,00’ten yüzde 14,99’a sınırlı bir gerileme gösterdi.

7. Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU)

• Pusula Portföy İkinci Para Piyasası Fonu yüzde 5,81 olan payını sıfırlarken; Pusula Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fonu payını yüzde 12,04’ten yüzde 17,92’ye taşıdı.

8. Savur GYO (SVGYO)

• Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu'nun şirketteki payı yüzde 8,73’ten yüzde 10,58’e yükseldi.

9. Temapol Polimer Plastik (TMPOL)



• Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fonu payını yüzde 10,91’den yüzde 9,84’e düşürürken, grubun diğer fonu olan Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu payını yüzde 9,73’ten yüzde 11,61’e çıkardı.

MKK'dan Önemli Takas Uyarısı: Merkezi Kayıt Kuruluşu, yayımlanan oranların Merkezi Kaydi Sistem’e (MKS) kaydedilmiş mevcut veriler üzerinden hesaplandığını, henüz takas işlemi tamamlanmamış alım-satım işlemlerinin bu oranlara dahil edilmediğini hatırlattı.

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