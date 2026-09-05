Yatırım fonları arasında haftanın en fazla kazandıran kategorisi Para Piyasası Fonları oldu. Söz konusu fonlar yüzde 0,72 yükseldi.

En fazla kayıp ise Hisse Senedi Fonlarında görüldü. Bu kategorideki fonların ortalama değer kaybı yüzde 3,70 olarak gerçekleşti.

BES FONLARINDA DA HİSSE SENETLERİ GERİLEDİ

BES fonlarında en fazla yükseliş Başlangıç Fonları kategorisinde yaşandı. Bu fonlar haftayı yüzde 0,73 yükselişle tamamladı.

En fazla düşüş ise BES Hisse Senedi fonlarında görüldü. Söz konusu kategoride kayıp yüzde 3,43 oldu.

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN FONU YÜZDE 76 YÜKSELDİ

Yatırım fonları arasında haftanın en fazla kazandıranı A1 Capital Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu. Fon, haftalık bazda yüzde 76,25 değer kazandı.

BES tarafında ise Allianz Hayat ve Emeklilik AŞ Tarım ve Gıda Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 2,96 yükselişle haftanın en fazla kazandıran emeklilik fonu oldu.

EN ÇOK KAYBETTİREN FON YÜZDE 52,23 DÜŞTÜ

Haftanın en fazla kaybettiren yatırım fonu ise Bulls Portföy Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu. Fonun haftalık kaybı yüzde 52,23 olarak gerçekleşti.

BES fonlarında en sert düşüş ise Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonunda yaşandı. Fon, haftayı yüzde 8,70 kayıpla tamamladı.

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