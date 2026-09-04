Yavaşlayan dezenflasyon süreci ve zayıf büyüme dinamiklerinin kısa vadede hisse senetleri üzerindeki baskıyı sürdüreceğini belirten kurum, portföy yapısında kritik bir değişikliğe gitti.

Tera Yatırım, sigortacılık sektöründeki tercihini güncelleyerek yıl başında çıkardığı Türkiye Sigorta’yı (TURSG) yeniden model portföyüne dahil etti. Kurum, Aksigorta’yı (AKGRT) ise portföyden çıkarırken hisse için "Endeks Üzeri Getiri" tavsiyesini koruduğunu açıkladı.

• Türkiye Sigorta (TURSG) Tercih Nedenleri: Şirketin 2026'nın ilk yarısındaki yüzde 88'lik bileşik rasyosu ve yüzde 39'a ulaşan güçlü yatırım getirisi öne çıkarıldı. Pazar liderliği, benzersiz dağıtım ağı, güçlü sermaye yapısı ve Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) yüzde 5'lik pay satışından doğan arz baskısının sindirilmiş olması kararda etkili oldu.

• Aksigorta (AKGRT) Değerlendirmesi: Şirketin maliyet verimliliği kazanımlarının 2026'nın ikinci yarısında daha belirginleşeceği, dengeli ürün kırılımı ve pazar payı kazanımıyla dönüşüm hikâyesini sürdürdüğü vurgulandı.

Tera Yatırım'ın Beğendiği 10 Hisse: Anadolu Holding, Akbank, Astor Enerji, Enerjisa, Koç Holding, MLP Care, Tofaş, Turkcell, Türkiye Sigorta ve Yapı Kredi Bankası.

MAKRO GÖRÜNÜM VE FAİZ BEKLENTİLERİ

Raporda, sıkı para politikası, zayıflayan iç talep ve güçlü TL'nin dezenflasyonu desteklediği ancak İran savaşı kaynaklı risklerin ve ana enflasyondaki katılıkların süreci yavaşlattığı ifade edildi.

• Enflasyon ve Faiz Patikası: Enflasyonun 2026 sonunda yüzde 30, 2027 sonunda ise yüzde 24 seviyesine gerileyeceği tahmin ediliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Eylül ayında politika faizini pas geçmesini, Ekim ayından itibaren ise her toplantıda 100 baz puanlık indirimlerle faiz indirim döngüsünü başlatmasını bekleyen kurum; politika faizinin 2026 sonunda yüzde 35, 2027 sonunda ise yüzde 27 seviyesine inmesini öngörüyor.

BIST 100 HEDEFİ: 18.300 PUAN

Savaş kaynaklı jeopolitik riskler, yüksek emtia fiyatları ve zayıf iç talep nedeniyle 2026 kâr tahminlerinde aşağı yönlü revizyonlar yapıldı. Banka kâr tahminleri yüzde 15, diğer finans dışı şirket tahminleri ise yüzde 31 oranında geri çekildi.

2026 yılı "kayıp yıl" olarak nitelendirilirken, piyasa umutlarının 2027 yılına kaydığı kaydedildi.

Takip kapsamındaki şirketlerin 1 yıl ileriye dönük 8,1x F/K oranıyla yüzde 41 yükseliş potansiyeli taşıdığını belirten Tera Yatırım, muhafazakâr bir yaklaşımla 12 aylık BIST 100 hedefini 18.300 puan (yaklaşık yüzde 30 yükseliş potansiyeli) olarak belirledi.

ÖNE ÇIKAN RİSK UNSURLARI

Raporda piyasalar üzerinde baskı yaratabilecek temel risk faktörleri şu şekilde sıralandı:

• Beklentilerin üzerinde seyreden enflasyon,

• Savaş koşulları nedeniyle küresel petrol ve motorin fiyatlarındaki tırmanış,

• Yabancı portföy girişlerinin beklentilerin altında kalması,

• Şirketlerin yüksek kısa döviz pozisyonları ve iç siyasal gelişmeler.

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