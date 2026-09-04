Tahran Belediye Başkanı Ali Rıza Zakani, Merkez Bankası'ndaki döviz ve altın varlıklarının toplam değerinin 36 milyar doları aştığını açıkladı.

Meşhed kentinde düzenlenen toplantıda konuşan Zakani, halkın kullanımına 130 milyar dolarlık likidite sağlandığını belirtti.

TEMEL İHTİYAÇLAR İÇİN STOK YAPILDI

Zakani, ülkede temel ihtiyaç maddelerinin tedarikinde herhangi bir sorun bulunmadığını söyledi. Hükümet ve yetkililerin çalışmaları sonucunda temel tüketim ve geçim ürünlerinin önümüzdeki aylar için tedarik edilerek stoklandığını ifade etti.

Mevcut stokların ardından tedarik sürecinin de devam edeceğini belirten Zakani, temel ihtiyaç maddelerinin önümüzdeki dönemde farklı kanallardan düzenli olarak temin edilip depolanacağını kaydetti.

Zakani ayrıca bazı kişilere çağrıda bulunarak, halkı "hayal kırıklığına uğratacak" açıklamalardan kaçınılmasını istedi.

İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti de geçtiğimiz günlerde ülkenin yeterli döviz rezervine sahip olduğunu ve piyasalardaki dalgalanmayı azaltmak amacıyla döviz piyasasına müdahale edebileceklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA