Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) paylaşılan açıklamaya göre Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş. (BRKSN) paylarında 2. taksit temettü ödemesi süreci kapsamında fiyat güncellemesi yapıldı.

4 Eylül 2026 tarihi itibarıyla kesinleşen ikinci taksit hak kullanımı doğrultusunda, hisse senedi güne düzeltilmiş teorik fiyatı ile başlayacak. Borsa İstanbul tarafından yayımlanan teknik veriler şu şekilde:

• Hisse Kodu: BRKSN

• Pay Başına Brüt Temettü: 0,0588236 TL

• Pay Başına Net Temettü: 0,0500000 TL

• Düzeltilmiş Teorik Fiyat: 7,691 TL (Fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

ÖDEMELER NE ZAMAN HESABA GEÇECEK?

Şirket ortakları için hak kullanım tarihi 4 Eylül 2026 olarak uygulanırken, nakit kâr payı ödemelerinin yatırımcı hesaplarına yansıyacağı tarih ise 8 Eylül 2026 olarak açıklandı.

Kâr payı dağıtımı sebebiyle düşülen tutarın ardından hisse, seans açılışıyla birlikte 7,691 TL seviyesini baz alarak işlem görecek.

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