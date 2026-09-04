Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada hem İhlas Gayrimenkul bünyesindeki hem de bağlı ortaklığı İhlas Enerji Yatırımları A.Ş. çatısı altındaki sahaların devir süreçlerinin başlatıldığı kaydedildi.

Açıklanan anlaşma kapsamında maden sahalarının devir şartları ve gelir paylaşımı modelleri şu şekilde belirlendi:

• Söz Konusu Sahalar: Şirket bünyesinde bulunan Çanakkale ili Yenice ilçesindeki 20066206 sicil numaralı IV. Grup maden ruhsatı ile bağlı ortaklık İhlas Enerji Yatırımları A.Ş.'ye ait İzmir ili Bayındır ilçesindeki 87500 sicil numaralı IV. Grup maden ruhsatı sözleşmeye konu edildi.

• Devir Bedeli: Her bir ruhsat için ayrı ayrı 500.000 ABD Doları olmak üzere toplamda 1.000.000 ABD Doları devir bedeli kararlaştırıldı.

• Ödeme Planı: Devir bedellerinin tahsilatı, söz konusu sahalarda gerçekleştirilecek üretim başlangıcına bağlı olarak taksitler halinde yapılacak.

• Ek Satış Geliri (NSR): Ruhsat devrinin yanı sıra, her iki sahada yürütülecek üretim faaliyetlerinden elde edilecek net satış gelirleri üzerinden, sözleşmede belirlenen oranlar doğrultusunda NSR (Net Smelter Return) geliri elde edilmeye devam edilecek.

Şirket, devir işlemlerinin resmileşmesinin ilgili kamu kurumlarının onay ve tescil süreçlerinin tamamlanmasına bağlı olduğunu ifade etti.

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