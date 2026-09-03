Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş. (BRKSN), önceden planlanan temettü ödemesinin 2. taksitini yarın hesaplara aktaracak. Şirket hissedarları, belirlenen hak kullanım tarihi itibarıyla kâr payı almaya hak kazanacak.

TEMETTÜ DETAYLARI VE ÖDEME TUTARLARI

Berkosan Yalıtım'ın dağıtacağı ikinci taksit temettü ödemesine ilişkin detaylar şu şekildedir:

• Şirket Adı ve Borsa Kodu: Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş. (BRKSN)

• Hisse Başına Brüt Temettü: 0,0588236 TL

• Hisse Başına Net Temettü: 0,05 TL

Hissedarların net temettü ödemelerini alabilmeleri için hak kullanım tarihinde portföylerinde BRKSN paylarını bulundurmaları gerekiyor.

Otomatik takas süreçlerinin tamamlanmasının ardından net tutarlar yatırımcı hesaplarına yansıtılacak.

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