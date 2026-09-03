Şirketin Yönetim Kurulu Başkan Vekili Derviş Ali Çokyaşar, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle şirket paylarında milyonluk satış yaptığını duyurdu.

KAP bildiriminde yer alan bilgilere göre satış işlemi, 2 Eylül 2026 tarihinde gerçekleşti. Derviş Ali Çokyaşar, Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş. payları ile ilgili olarak 12,00 TL sabit fiyat seviyesinden toplam 2.000.000 TL nominal değerli (2.000.000 adet) hisse satışı gerçekleştirdi.

ORTAKLIK PAYI YÜZDE 7,91 SEVİYESİNE GERİLEDİ

Gerçekleştirilen bu satış işleminin ardından Derviş Ali Çokyaşar’ın Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş. sermayesindeki doğrudan payı ve oy hakları, 2 Eylül 2026 tarihi itibarıyla yüzde 7,91 seviyesine geriledi.

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