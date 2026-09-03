Emekli promosyon 2026 en yüksek hangi banka sorusu, eylül ayıyla birlikte bankaların kampanyalarını yenilemesinin ardından yeniden gündeme geldi. Maaşını başka bankaya taşımayı düşünen emekliler için nakit promosyonların yanı sıra otomatik fatura talimatı, kredi kartı kullanımı ve farklı bankacılık ürünlerine bağlı ek ödemeler sunuluyor. Eylül 2026 kampanyalarında toplam kazanım 35 bin TL'ye kadar yükselirken, bankalar arasındaki fark da açıldı. Güncel kampanyalarda Şekerbank 35 bin TL'ye varan toplam avantajla ilk sırada yer alırken, ING'de ödeme 32 bin TL'ye kadar çıkıyor.

EMEKLİ PROMOSYON 2026 EN YÜKSEK HANGİ BANKADA VAR?

Eylül 2026 itibarıyla açıklanan kampanyalarda ek şartlarla birlikte en yüksek toplam emekli promosyonunu Şekerbank sunuyor. Bankada 20 bin TL ve üzerinde maaş alan emeklilere 12 bin TL temel promosyon verilirken, ek kampanyalarla toplam kazanım 35 bin TL'ye ulaşabiliyor. Şekerbank'ın ardından 32 bin TL'ye varan ödemeyle ING geliyor. Güncel kampanyalarda Yapı Kredi ve DenizBank'ta ise toplam avantajlar 30 bin TL seviyesine kadar çıkabiliyor.

Ancak açıklanan en yüksek rakamların tamamı koşulsuz nakit promosyon olarak verilmiyor. Bankalar ek ödeme için kredi kartı kullanımı, otomatik fatura talimatı, vadesiz hesap, sigorta veya farklı bankacılık ürünlerinin kullanılması gibi şartlar belirleyebiliyor. Bu nedenle emeklilerin yalnızca toplam kampanya tutarını değil, doğrudan ödenen nakit promosyonu da karşılaştırması gerekiyor.

ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYONU 35 BİN TL'YE ÇIKIYOR

Şekerbank, eylül ayında en yüksek toplam ödeme sunan bankalar arasında ilk sırada bulunuyor. Maaşı 10 bin TL'nin altında olan emeklilere 5 bin TL, 10 bin-14 bin 999 TL arasında olanlara 8 bin TL, 15 bin-19 bin 999 TL arasında olanlara 10 bin TL, 20 bin TL ve üzerinde maaş alanlara ise 12 bin TL temel promosyon veriliyor.

Ek koşullar yerine getirildiğinde toplam ödeme maaş dilimine göre 23 bin TL ile 35 bin TL arasında değişiyor. 20 bin TL ve üzerinde maaş alan bir emekli, vadesiz hesap, kredi kartı, sigorta, kredili mevduat hesabı ve otomatik fatura talimatına bağlı avantajların tamamından yararlanması halinde toplam 35 bin TL'ye kadar kazanabiliyor.

ING EMEKLİ PROMOSYONU 32 BİN TL

ING'de 20 bin TL ve üzerinde emekli maaşı alanlara 15 bin TL'ye kadar koşulsuz nakit promosyon veriliyor. Maaş tutarı 15 bin-19 bin 999 TL arasında olanlarda promosyon 12 bin 500 TL, 10 bin-14 bin 999 TL arasında olanlarda 10 bin TL, 10 bin TL'nin altında olanlarda ise 6 bin 250 TL olarak uygulanıyor.

Bankanın ek kampanyalarından yararlanılması halinde toplam promosyon 32 bin TL'ye kadar çıkıyor. Bu tutara ulaşmak için otomatik fatura talimatı ve bankanın belirlediği diğer kampanya şartlarının yerine getirilmesi gerekiyor. Kampanya 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında geçerli.

YAPI KREDİ VE DENİZBANK'TA 30 BİN TL'YE VARAN FIRSAT

Eylül ayındaki promosyon yarışında Yapı Kredi ve DenizBank da yüksek toplam ödeme sunan bankalar arasında yer alıyor. Ek kampanya ve ödüller dahil edildiğinde her iki bankada da toplam kazanım 30 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor.

Garanti BBVA ve İş Bankası'nın kampanyalarında toplam ödeme 25 bin TL seviyesine kadar çıkarken, farklı bankaların tekliflerinde de maaş tutarına ve yerine getirilen ek koşullara göre promosyon miktarı değişiyor.

EMEKLİ PROMOSYONU ALMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİYOR?

Emekli promosyonundan yararlanmak isteyenlerin genel olarak maaşlarını seçtikleri bankadan 3 yıl boyunca alma taahhüdü vermeleri gerekiyor. Mevcut promosyon taahhüdü devam eden emekliler de kalan süreye ilişkin promosyon tutarını bankalarına iade ederek maaşlarını başka bir bankaya taşıyabiliyor.

Promosyon tercihi yapılırken özellikle "35 bin TL'ye kadar" veya "32 bin TL'ye kadar" şeklinde açıklanan toplam rakamların koşulları önem taşıyor. Örneğin Şekerbank'taki 35 bin TL'nin 12 bin TL'si temel maaş promosyonundan oluşurken kalan bölüm ek şartlara bağlı. ING'de ise 20 bin TL ve üzeri maaş alanlara 15 bin TL'ye kadar koşulsuz promosyon sunuluyor ve ek avantajlarla toplam tutar 32 bin TL'ye ulaşabiliyor.