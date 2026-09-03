Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'deki (BJKAS) pay satışlarının ayrıntıları belli oldu. Kulüp, 17 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdiği satışlarla şirketteki payını yüzde 68,51'den yüzde 60,12'ye düşürdü.

Gazete Oksijen'de yer alan habere göre; Beşiktaş söz konusu dönemde yaklaşık 366 milyon adet BJKAS hissesi sattı. Satılan paylar şirket sermayesinin yüzde 8,39'una karşılık geliyor.

Açıklanan günlük satış fiyatları ve miktarlar üzerinden yapılan hesaplamaya göre kulübün 17 Ağustos-2 Eylül arasındaki satışlardan elde ettiği gelirin yaklaşık 903 milyon TL ile 923 milyon TL arasında olduğu tahmin ediliyor. Orta değer üzerinden hesaplanan tutar ise yaklaşık 913 milyon TL seviyesinde bulunuyor. Satışlardan elde edilen kesin gelir tutarı açıklanmadı.

SPK'NIN İZİN VERDİĞİ PAYLARIN TAMAMI SATILDI

Beşiktaş'ın hisse satışları yalnızca son 15 günlük dönemle sınırlı kalmadı. Kulüp, 14 Ağustos'ta 37 milyon 450 bin adet, 17-18 Şubat tarihlerinde ise toplam 33 milyon adet BJKAS hissesi satmıştı.

Böylece Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) satışına izin verdiği toplam 436 milyon 456 bin 920 adet payın tamamının satışı gerçekleştirildi.

Satış programı kapsamında elden çıkarılan toplam paylar, Beşiktaş Futbol Yatırımları'nın sermayesinin yüzde 10'una karşılık geliyor.

KULÜBÜN BJKAS'TAKİ PAYI YÜZDE 60,12'YE GERİLEDİ

17 Ağustos-2 Eylül dönemindeki satışlar öncesinde Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün futbol şirketindeki payı yüzde 68,51 seviyesindeydi. Yaklaşık 366 milyon adet hissenin elden çıkarılmasının ardından bu oran yüzde 60,12'ye geriledi.

Gerçekleştirilen işlem bir sermaye artırımı olmadığı için mevcut BJKAS yatırımcılarının sahip olduğu paylarda sulanma meydana gelmedi.

Ayrıca Beşiktaş'ın şirket yönetiminin belirlenmesinde etkili olan imtiyazlı hisseleri kulübün elinde kalmaya devam etti. Bu nedenle gerçekleştirilen satışlara rağmen kulübün Beşiktaş Futbol Yatırımları üzerindeki yönetim kontrolünde değişiklik olmadı.

913 MİLYON TL NEREDE KULLANILACAK?

Aralık 2025'te SPK tarafından onaylanan Pay Satış Bilgi Formu'na göre, hisse satışlarından sağlanacak kaynağın satışla ilgili masraflar düşüldükten sonra faizsiz sermaye avansı olarak Beşiktaş Futbol Yatırımları'na aktarılması planlanıyor.

Söz konusu kaynak; banka kredilerinin geri ödenmesi, futbolcu ve teknik kadro ücretleri, bonservis bedelleri, günlük faaliyet giderleri ve şirketin diğer yükümlülüklerinin karşılanmasında kullanılabilecek.

Böylece kulüp, SPK tarafından satışına izin verilen ve şirket sermayesinin yüzde 10'una karşılık gelen payların tamamını elden çıkarmış oldu.

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