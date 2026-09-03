Kurum, hisse için “Al” tavsiyesini korurken, mevcut fiyata göre yüzde 27,51 prim potansiyeline işaret etti.

ISCTR İÇİN YENİ HEDEF FİYAT

Kurumların Borsa İstanbul’da işlem gören hisselere yönelik hedef fiyat açıklamaları sürüyor. 3 Eylül 2026 tarihinde Goldman Sachs, Türkiye İş Bankası (C) hisseleri için yeni hedef fiyatını açıkladı.

Goldman Sachs, ISCTR için daha önce 18,00 TL olarak belirlediği hedef fiyatını 16,50 TL’ye düşürdü. Kurum, hisseye yönelik tavsiyesini ise “Al” seviyesinde tuttu.

Aracı Kurum Hedef Fiyat Son Fiyat Tavsiye Prim Potansiyeli Tarih Goldman Sachs 16,50 TL 12,94 TL Al %27,51 3 Eylül 2026

YÜZDE 27,51 YÜKSELİŞ POTANSİYELİ

ISCTR hissesi 12,94 TL seviyesinden işlem görürken, Goldman Sachs'ın 16,50 TL'lik hedef fiyatı mevcut fiyata göre yüzde 27,51 yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

Böylece Goldman Sachs hedef fiyatını aşağı yönlü revize etmesine rağmen, “Al” tavsiyesini korudu.

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