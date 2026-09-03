Tera Portföy Yönetimi A.Ş.'nin yönettiği fonların Borsa İstanbul'da işlem gören dört şirketteki pay oranlarında değişiklik yaşandı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamalara göre fonların Özata Denizcilik (OZATD), Tera Finansal Yatırımlar Holding (TRHOL), Savur GYO (SVGYO) ve Temapol Polimer (TMPOL) sermayesindeki toplam pay oranları geriledi.

İşlemler 31 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilirken, bazı hisselerde hem alım hem satış yapılmasına rağmen net işlemler sonucunda Tera Portföy fonlarının sahip olduğu pay miktarı azaldı.

OZATD'DE 1,49 MİLYON LOT SATIŞ

Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OZATD) paylarında Tera Portföy tarafından yönetilen DOH, T3B, TLY, TMV ve THF fonları toplam 1 milyon 493 bin 310 nominal pay satışı gerçekleştirdi.

İşlem sonrasında fonların OZATD sermayesindeki toplam pay oranı yüzde 20,0253'ten yüzde 17,9324'e geriledi.

Fiili dolaşımdaki paylar içerisindeki oran ise yüzde 95,9248'den yüzde 85,8993'e düştü.

TRHOL'DE PAY ORANI YÜZDE 30,67'YE GERİLEDİ

Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL) paylarında aynı fonlar tarafından 330 bin nominal pay alımı ve 1 milyon 123 bin 978 nominal pay satışı yapıldı.

Böylece yaklaşık 794 bin nominal paylık net satış gerçekleşti.

İşlemler sonucunda Tera Portföy fonlarının TRHOL sermayesindeki toplam pay oranı yüzde 33,3194'ten yüzde 30,6729'a geriledi.

SVGYO'DA 17 MİLYON LOT SATIŞ

En yüksek satış miktarı Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SVGYO) paylarında gerçekleşti.

Tera Portföy fonları SVGYO'da 2 milyon 333 bin 550 nominal pay alırken 17 milyon nominal pay sattı. Böylece net satış miktarı yaklaşık 14,67 milyon nominal pay oldu.

Fonların SVGYO sermayesindeki toplam pay oranı yüzde 11,3473'ten yüzde 9,9931'e gerilerken sahip olunan nominal pay miktarı 122 milyon 891 bin 268 TL'den 108 milyon 224 bin 818 TL'ye düştü.

TMPOL'DE DE PAY ORANI AZALDI

Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. (TMPOL) paylarında ise Tera Portföy fonları 127 bin 123 nominal pay alımı ve 300 bin nominal pay satışı gerçekleştirdi.

Net satış yaklaşık 173 bin nominal pay olarak gerçekleşirken fonların şirket sermayesindeki toplam pay oranı yüzde 25,4102'den yüzde 24,1906'ya geriledi.

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