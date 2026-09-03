Türkiye'nin önde gelen sanayicileri arasında yer alan İbrahim Erdemoğlu, özellikle Erdemoğlu Holding ve Borsa İstanbul'da işlem gören SASA Polyester ile tanınıyor. Halıcılıkla başlayan iş hayatını tekstil, polyester ve petrokimya alanlarına taşıyan Erdemoğlu, Forbes'un milyarderler listesinde de yer alıyor.

Peki İbrahim Erdemoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İbrahim Erdemoğlu hangi şirketlerin sahibi, SASA ile bağlantısı ne ve serveti ne kadar? İşte İbrahim Erdemoğlu'nun hayatı ve iş dünyasındaki kariyeri...

İBRAHİM ERDEMOĞLU KİMDİR?

İbrahim Erdemoğlu, 1962 yılında Adıyaman'ın Besni ilçesinde doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Gaziantep'te tamamlayan Erdemoğlu, üniversite eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü'nde tamamladı.

Ailesinin halıcılık faaliyetlerinin içerisinde küçük yaşlardan itibaren yer alan Erdemoğlu, üniversite yıllarında halı ticareti yaptı. Profesyonel iş hayatına ise 1983 yılında tek dokuma tezgahıyla başladı.

İBRAHİM ERDEMOĞLU KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1962 doğumlu olan İbrahim Erdemoğlu, 2026 yılı itibarıyla 63-64 yaşındadır. Adıyaman'ın Besni ilçesinde doğan iş insanı, eğitim hayatının önemli bölümünü Gaziantep'te geçirdi.

Forbes profilinde Erdemoğlu'nun İstanbul'da yaşadığı, evli ve üç çocuk babası olduğu bilgileri yer alıyor.

MERİNOS HALI'YI KURDU

İbrahim Erdemoğlu'nun iş hayatındaki önemli dönüm noktalarından biri Merinos oldu. Erdemoğlu, 1998 yılında Merinos Halı'yı kurdu. Halı ve iplik sektöründeki büyümenin ardından 2005 yılında Dinarsu'yu bünyesine kattı.

Ailenin sanayi faaliyetleri zaman içerisinde Erdemoğlu Holding çatısı altında toplandı. Grubun faaliyet alanı halı ve tekstilin ötesine geçerek polyester ve petrokimya sektörlerine kadar genişledi.

SASA'YI 2015 YILINDA SATIN ALDI

Erdemoğlu'nun iş dünyasında daha geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan gelişmelerden biri SASA Polyester'in satın alınması oldu.

Erdemoğlu Holding, 2015 yılında SASA'nın yüzde 51'lik hissesini Sabancı Holding'den satın aldı. Forbes'a göre İbrahim Erdemoğlu ve kardeşi Ali Erdemoğlu daha sonra şirketteki paylarını artırdı.

İbrahim Erdemoğlu halen SASA Polyester Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. KAP'taki güncel bilgilere göre aynı zamanda Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürüyor.

İBRAHİM ERDEMOĞLU'NUN SERVETİ NE KADAR?

Forbes'un 2 Eylül 2026 tarihli gerçek zamanlı milyarderler verisine göre İbrahim Erdemoğlu'nun tahmini net serveti yaklaşık 1 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Forbes, Erdemoğlu'nun servetinin kaynağını halı sektöründeki faaliyetleri olarak gösteriyor.

Forbes verilerine göre Erdemoğlu'nun serveti geçmiş yıllarda daha yüksek seviyelere ulaşmıştı. Ancak milyarderlerin servet hesaplamalarının halka açık şirketlerin hisse fiyatları ve diğer varlıkların değerindeki değişimlere bağlı olarak zaman içerisinde farklılaşabildiğini belirtmek gerekiyor.

İBRAHİM ERDEMOĞLU HANGİ ŞİRKETLERİN SAHİBİ?

Erdemoğlu Holding bünyesinde Merinos ve Dinarsu gibi markalar bulunurken, grubun en dikkat çeken yatırımlarından biri SASA Polyester olarak öne çıkıyor. Forbes da Erdemoğlu ailesinin servetinin temel şirketleri arasında SASA Polyester, Merinos Carpet ve Dinarsu Carpet'i gösteriyor.

KAP verilerine göre İbrahim Erdemoğlu; Erdemoğlu Holding'in yanı sıra SASA Polyester, Erdemoğlu Dış Ticaret, SASA Dış Ticaret ve çeşitli grup şirketlerinde yönetim kurulu başkanlığı görevleri yürütüyor