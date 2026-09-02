Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), 2 Eylül 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimde hak kullanım ödemelerine ilişkin kayıtları açıkladı.

Buna göre Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. (SUWEN), nakit temettü ödemesini 2 Eylül 2026 tarihinde tamamladı. Şirketin temettü hak kullanım tarihi ise 31 Ağustos 2026 olarak gerçekleşti.

SUWEN NE KADAR TEMETTÜ ÖDEDİ?

Şirket Hisse başına brüt temettü Hisse başına net temettü Temettü hak kullanım tarihi Suwen Tekstil (SUWEN) 0,1785714 TL 0,1517856 TL 31 Ağustos 2026

MKK'nın açıklamasına göre söz konusu nakit temettü ödemesine ilişkin hak kullanım işlemleri 2 Eylül 2026 itibarıyla tamamlandı.

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