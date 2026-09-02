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İş Yatırım’ın alım ve satım işlemleri belli oldu. Kurumun işlem ekranında özellikle SASA ve CANTE hisselerindeki alımlar dikkat çekti.

İş Yatırım'ın TSI 15.00 itibarıyla alım satım yaptığı hisseler belli oldu. Alım tarafında SASA, satış tarafında ise

İŞ YATIRIM’IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

Hisse Net alım (lot) Pay Maliyet
SASA 26.828.368 %14,47 2,294 TL
CANTE 25.690.730 %13,86 1,344 TL
ISCTR 15.423.456 %8,32 12,555 TL
ADESE 6.122.252 %3,30 0,842 TL
BJKAS 5.987.139 %3,23 2,29 TL

İş Yatırım alıma geçti: SASA ilk sırada, Görsel 1

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

Hisse Net satış (lot) Pay Maliyet
TBIPQV -11.567.983 %4,23 0,06 TL
YNIBVV -11.357.130 %4,15 0,029 TL
TSPOR -8.915.951 %3,26 0,996 TL
DAPGM -7.776.867 %2,85 7,559 TL
SYIDVV -7.049.667 %2,58 0,02 TL

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

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