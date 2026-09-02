İş Yatırım’ın alım ve satım işlemleri belli oldu. Kurumun işlem ekranında özellikle SASA ve CANTE hisselerindeki alımlar dikkat çekti.
İş Yatırım'ın TSI 15.00 itibarıyla alım satım yaptığı hisseler belli oldu. Alım tarafında SASA, satış tarafında ise
İŞ YATIRIM’IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER
|Hisse
|Net alım (lot)
|Pay
|Maliyet
|SASA
|26.828.368
|%14,47
|2,294 TL
|CANTE
|25.690.730
|%13,86
|1,344 TL
|ISCTR
|15.423.456
|%8,32
|12,555 TL
|ADESE
|6.122.252
|%3,30
|0,842 TL
|BJKAS
|5.987.139
|%3,23
|2,29 TL
Kaynak: ForInvest
EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER
|Hisse
|Net satış (lot)
|Pay
|Maliyet
|TBIPQV
|-11.567.983
|%4,23
|0,06 TL
|YNIBVV
|-11.357.130
|%4,15
|0,029 TL
|TSPOR
|-8.915.951
|%3,26
|0,996 TL
|DAPGM
|-7.776.867
|%2,85
|7,559 TL
|SYIDVV
|-7.049.667
|%2,58
|0,02 TL
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