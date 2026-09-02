İş Yatırım'ın TSI 15.00 itibarıyla alım satım yaptığı hisseler belli oldu. Alım tarafında SASA, satış tarafında ise

İŞ YATIRIM’IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

Hisse Net alım (lot) Pay Maliyet SASA 26.828.368 %14,47 2,294 TL CANTE 25.690.730 %13,86 1,344 TL ISCTR 15.423.456 %8,32 12,555 TL ADESE 6.122.252 %3,30 0,842 TL BJKAS 5.987.139 %3,23 2,29 TL

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

Hisse Net satış (lot) Pay Maliyet TBIPQV -11.567.983 %4,23 0,06 TL YNIBVV -11.357.130 %4,15 0,029 TL TSPOR -8.915.951 %3,26 0,996 TL DAPGM -7.776.867 %2,85 7,559 TL SYIDVV -7.049.667 %2,58 0,02 TL

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