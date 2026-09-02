Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik San. ve Tic. A.Ş. (TKNKA) hisselerinde yükseliş serisi devam ediyor. 20 Ağustos’ta 85,40 TL fiyatla işlem görmeye başlayan hisse, 5 günlük tavan serisinin ardından tavan bozmuş, sonrasında yeniden yükselişe geçmişti.

TKNKA hisseleri son iki işlem gününde yeniden tavan oldu. Hisse, 190 TL seviyesine ulaşırken günlük bazda %9,95, haftalık bazda ise %52,24 yükseldi. Böylece 85,40 TL'den başlayan hisse fiyatı 190 TL'ye kadar çıktı.

TKNKA’DA ALICI VE SATICILAR BELLİ OLDU

TSİ 12.20 itibarıyla TKNKA hissesinde ilk 5 alıcının toplam net lotu 547 bin 403 olurken, ilk 5 satıcının toplam net lotu 602 bin 218 olarak gerçekleşti. Net işlem ise %-54 bin 815 lot seviyesinde bulunuyor.

EN ÇOK ALIM YAPAN ARACI KURUMLAR

ARACI KURUM NET LOT PAY BANK OF AMERİCA 177.589 %23,83 HALK 124.006 %16,64 DENİZ 109.280 %14,66 KUZEY 73.580 %9,87 ATA 62.948 %8,45

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIŞ YAPAN ARACI KURUMLAR

ARACI KURUM NET LOT PAY YAPI KREDİ %-256.320 %34,39 DESTEK YATIRIM %-115.000 %15,43 OSMANLI %-100.468 %13,48 ZİRAAT %-85.184 %11,43 MARBAŞ %-45.246 %6,07

Böylece TKNKA’da Bank of America 177 bin 589 lot ile en fazla alım yapan kurum olurken, Yapı Kredi 256 bin 320 lot ile en fazla satış yapan kurum oldu.

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