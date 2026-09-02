Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimler, tırmanan petrol fiyatları ve yükselen küresel tahvil faizlerinin gölgesinde yeni güne yüzde 0,79 azalışla 14.116,29 puandan başladı.

Dün de satıcılı bir grafik çizen endeks, günü yüzde 0,73 kayıpla 14.229,01 puandan tamamlamıştı.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,85, holding endeksi ise yüzde 0,66 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında yalnızca turizm (yüzde 0,08) artıya geçebilirken, en sert satış yüzde 2,76 ile bilişim sektöründe yaşandı.

BIST 100'DE PARA GİRİŞİ VE ÇIKIŞI YAŞANAN HİSSELER

Gün içi işlemlerde saat 11:20 itibarıyla BIST 100 hisselerindeki net para akışı tablosu, dev banka ve holdinglerde belirgin para çıkışlarına işaret ediyor.

Yapı Kredi (-242,8 milyon TL), Akbank (-118,7 milyon TL) ve Koç Holding (-110,4 milyon TL) en yüksek para çıkışının yaşandığı hisseler olarak öne çıkarken; Europower Enerji (EUPWR) yüzde 9,96'lık taban fiyatlama ile dikkat çekti.

Pegasus (PGSUS), güçlü para girişi desteğiyle endeksten pozitif ayrışarak yüzde 0,46 primle 152,60 TL seviyesinden işlem gördü.

KÜRESEL BASKI VE TEKNİK SEVİYELER

ABD'nin İran'a yönelik askeri hamlelerinin ardından yükselen petrol fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını beklenenden daha uzun süre yüksek tutabileceği veya sıkılaşmaya devam edebileceği endişelerini tetikledi.

Bu durum hem küresel hisse senedi piyasalarında hem de tahvillerde satış baskısını derinleştiriyor.

Yurt içinde bugün veri gündemi sakinken, küresel tarafta ABD ADP özel sektör istihdamı, fabrika siparişleri ve Fed’in Bej Kitap raporu takip edilecek.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.100 ve 14.000 puanın kritik destek, 14.300 ve 14.400 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu belirtiyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat TUPRS 399 8.426.500.800,50 % -0.93 14:08 THYAO 294.5 7.743.320.833,00 % -2.32 14:08 ASELS 384.25 5.439.506.091,50 % -0.07 14:08 YKBNK 35.02 5.231.531.026,44 % -4.89 14:08 KTLEV 51.3 5.091.068.362,00 % -9.28 14:08 Tüm Hisseler

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