Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi bildirime göre Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.'nin (KTLEV) ana ortak konumundaki holding, piyasadan milyonlarca lotluk hisse topladı.

Açıklanan detaylara göre Pusula Finans Holding, 1 Eylül 2026 tarihinde pay başına ortalama 57,97 TL fiyat seviyesinden toplam 5.000.000 lot Katılımevim (KTLEV) hissesi satın aldı.

HOLDİNGİN PAYI YÜZDE 29 SINIRINA YAKLAŞTI

Gerçekleştirilen bu dev hisse alımının ardından Pusula Finans Holding’in Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. sermayesindeki doğrudan payı ve oy hakkı yüzde 28,97 seviyesine ulaştı.

İşlemin Finansal Boyutu



• İşlem Tarihi: 1 Eylül 2026

• Alınan Lot Miktarı: 5.000.000

• Ortalama Fiyat: 57,97 TL

• Toplam İşlem Hacmi: ~289.850.000 TL

• Ulaşılan Sermaye / Oy Hakkı Oranı: Yüzde 28,97

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.