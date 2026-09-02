North Carolina’nın Asheville kentinde düzenlenen G20 Maliye Bakanları toplantısı marjındaki bir etkinlikte konuşan Bessent, bu hafta içinde İran ile bağlantılı en az bir bankaya daha yaptırım uygulanabileceğini belirtti.

Bessent, ABD'nin İran'a uyguladığı ekonomik yaptırımların ve finansal ablukanın net sonuçlar verdiğini vurgulayarak, bu adımların başlangıçtaki askeri operasyonlar sayesinde zemin bulduğunu ifade etti.

"HÜRMÜZ BOĞAZI İKİ YIL İÇİNDE DEĞERSİZ BİR SU PARÇASI OLACAK"

İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki stratejik konumunu küresel bir baskı unsuru olarak kullanmaya çalıştığını savunan Bessent, enerji nakil hatlarında yaşanacak dönüşüme dikkat çekti.

Petrolün kara yolu ve boru hatlarıyla taşınmasına yönelik projelerin hız kazandığını belirten Bessent, "İki yıl içinde Hürmüz Boğazı değersiz bir su parçası haline gelecek," değerlendirmesinde bulundu.

İran üzerindeki finansal çemberin daraltılacağını söyleyen Hazine Bakanı, "Muhtemelen bu hafta bir bankaya yönelik yaptırım açıklayacağız, hemen ardından gelen haftada bir yenisi daha eklenecek," diyerek müttefiklerin de bu sürece destek verdiğini aktardı.

ÇİN İLE TİCARET VE İRAN BAŞLIĞI

Konuşmasında küresel tedarik zincirlerine ve Çin ile ilişkilere de değinen Bessent, pandemi döneminin sistemdeki darboğazları açıkça gösterdiğini söyledi. Pekin yönetimiyle yürüttükleri temaslarda "ticari kopuş" yerine "riskleri azaltma" (de-risking) stratejisini benimsediklerini vurguladı.

Çin ile İran konusunda ortak paydada buluştukları noktalar olduğunu belirten Bessent, Çin yönetiminin de İran'ın nükleer silaha erişememesi ve Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün korunması gerektiği görüşünü paylaştığını dile getirdi.

ABD Hazine Bakanı, artan ekonomik yaptırımlar ve diplomatik baskılar sayesinde İran’ın nihayetinde müzakere masasına oturmak zorunda kalacağını sözlerine ekledi.