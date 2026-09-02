Bağ-Kur'luların uzun süredir beklediği prim gün sayısının düşürülmesine yönelik düzenlemede yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Küçük esnaf ve sanatkarları kapsaması beklenen düzenlemeyle 9.000 günlük prim şartının 7.200 güne indirilmesi planlanıyor. Böylece kapsama giren Bağ-Kur'lular 1.800 gün, yani yaklaşık 5 yıl daha az prim ödeyerek emeklilik hakkına ulaşabilecek.

Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş'ın aktardığı kulis bilgilerine göre, düzenlemeye ilişkin aktüeryal hesaplamalar tamamlandı ve maliyetler belirlendi. Düzenlemenin yasa teklifinin hazırlanarak TBMM'ye sunulmasının ardından 2027 yılında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

BAĞ-KUR'DA 9.000 GÜNLÜK PRİM ŞARTI

Kendi adına ve hesabına çalışanlar sosyal güvenlik sisteminde 4/1-b, eski adıyla Bağ-Kur kapsamında bulunuyor. Şirket ortakları, esnaf ve isteğe bağlı prim ödeyenler de bu grupta yer alıyor.

Emeklilik şartları ise sigortalılığın başlangıç tarihine göre değişiyor.

EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların emekliliğinde yaş şartı kaldırılmıştı. Ancak SSK kapsamında çalışanlar 5.000 ila 5.975 prim günüyle emekli olabilirken, Bağ-Kur kapsamındaki erkek sigortalılar için 9.000 günlük prim şartı uygulanmaya devam etti.

Bu nedenle özellikle prim gününü tamamlayamayan küçük esnaf için 9.000 günlük şartın 7.200 güne indirilmesi uzun süredir gündemde bulunuyor.

1.800 GÜN DAHA AZ PRİM ÖDENECEK

Planlanan düzenlemeyle küçük esnaf ve sanatkarların emeklilik için tamamlaması gereken 9.000 günlük prim süresinin 7.200 güne indirilmesi hedefleniyor.

Aradaki 1.800 günlük fark, yaklaşık 5 yıllık prim süresine karşılık geliyor.

Düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde gerekli diğer şartları sağlayan küçük esnaf, mevcut sisteme kıyasla 5 yıl daha az prim ödeyerek emeklilik hakkı elde edebilecek.

Yaklaşık 1 milyon esnafın söz konusu düzenlemeyi beklediği belirtiliyor.

DÜZENLEME 2027'DE YÜRÜRLÜĞE GİREBİLİR

Karakaş'ın aktardığı kulis bilgilerine göre Bağ-Kur prim eşitlemesine ilişkin çalışmalar devam ediyor.

Düzenleme için gerekli aktüeryal hesaplamaların yapıldığı ve maliyetlerin belirlendiği ifade edildi. Bundan sonraki aşamada yasa teklifinin hazırlanması ve TBMM'ye sunulması bekleniyor.

Kulis bilgilerine göre yasal düzenlemenin yapılmasının ardından yeni sistemin 2027 yılında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Henüz yasalaşmış bir düzenleme bulunmadığı için kapsam ve yürürlük tarihi TBMM sürecinin ardından kesinleşecek.

HER BAĞ-KUR'LU YARARLANAMAYACAK

Düzenlemenin bütün Bağ-Kur'luları kapsaması beklenmiyor. Mevcut çalışmaya ilişkin aktarılan bilgilere göre prim indiriminin temel hedef kitlesini küçük esnaf ve sanatkarlar oluşturacak.

Küçük esnaf ve sanatkarlar için prim şartının 9.000 günden 7.200 güne indirilmesi öngörülürken, şirket ortakları ve büyük işyeri sahiplerinin kapsam dışında tutulması bekleniyor. Bu gruplarda 9.000 günlük prim şartının devam edeceği belirtiliyor.

Kadın Bağ-Kur'lular açısından ise EYT kapsamındaki prim şartı halihazırda 7.200 gün olduğu için bu gruba yönelik ayrıca bir indirim söz konusu olmayacak. EYT sonrasında 9.000 günlük prim şartına tabi kadın Bağ-Kur'luların ise düzenlemeden yararlanmasının söz konusu olabileceği ifade ediliyor.

EMEKLİLİKTE PRİM BORCU AYRINTISI

Bağ-Kur'lular açısından emeklilikte prim gün sayısının yanı sıra borç durumu da önem taşıyor.

Emeklilik için gerekli yaş ve prim şartlarını yerine getiren Bağ-Kur'luların aylık bağlanabilmesi için emeklilik başvurusu sırasında geçmiş dönemlere ait prim borcunun bulunmaması gerekiyor.

Bu nedenle özellikle EYT kapsamında prim şartını tamamlayan Bağ-Kur'luların emeklilik başvurusu öncesinde prim borçlarını kontrol etmeleri önem taşıyor.