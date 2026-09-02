2 Eylül 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi bildirime göre Kuzey Boru A.Ş. (KBORU) yönetim kurulunun tepe isimleri, şirkette hisse alımı gerçekleştirdi.

Açıklanan detaylara göre 1 Eylül 2026 işlem gününde gerçekleşen alımlarda yönetim kurulu üyeleri ortak fiyat seviyesinde buluştu.

YÖNETİM KURULUNUN ALIM DETAYLARI

Şirket tepe yönetiminin gerçekleştirdiği hisse alımına ilişkin dağılım şu şekilde kaydedildi:

• Mustafa TOPGAÇ (Yönetim Kurulu Başkanı): 19,46 TL fiyattan 3.900.000 lot

• Demet KARAMAN (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı): 19,46 TL fiyattan 3.900.000 lot

• Bülent KARAMAN (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı): 19,46 TL fiyattan 3.900.000 lot

Yöneticilerin her birinin eşit miktarda (3,9 milyon lot) alım yapmasıyla birlikte yönetim kanadının tek bir günde piyasadan topladığı KBORU payı 11.700.000 lota ulaştı. 19,46 TL'lik birim fiyat üzerinden hesaplandığında, gerçekleştirilen toplam alım hamlesinin büyüklüğü 227,68 milyon TL tutarına karşılık geliyor.

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