Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş.'nin (TBORG) bugün (2 Eylül 2026) ortaklarına gerçekleştireceği kâr payı ödemesi doğrultusunda, TBORG hisse senetlerinin yeni seans öncesindeki teorik referans fiyatı belirlendi.

Borsa İstanbul tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan resmi açıklamaya göre düzeltme parametreleri şu şekilde gerçekleşti:

• Hisse Kodu: TBORG.E

• Pay Başına Brüt Temettü: 9,5209164 TL

• Yeni Teorik Fiyat: 155,479 TL

Açıklamada, belirlenen 155,479 TL'lik teorik fiyatın henüz borsa fiyat adımına yuvarlanmadığı hatırlatıldı.

Piyasa kuralları gereği, nakit temettü dağıtan şirketlerin hisse fiyatları, açılış öncesinde pay başına ödenen brüt temettü miktarı kadar düşürülerek işleme açılıyor.

TBORG yatırımcıları, 2 Eylül seansından itibaren hisse senedini bu düzeltilmiş referans fiyat üzerinden takip edecek.

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