Ayın en yüksek toplam nakit kâr payı dağıtımını 11 milyar TL'yi aşan tutarla Tüpraş yaparken, hisse başı en yüksek ödemeyi ise 8,09 TL ile Türk Tuborg gerçekleştirecek.

AYIN ÖNE ÇIKAN TEMETTÜ DEVLERİ

• En Yüksek Nakit Hacim (Tüpraş & BİM): 30 Eylül'de ödeme yapacak olan Tüpraş (TUPRS), toplam 11 milyar TL'yi aşan dev kâr payı dağıtımıyla ayın en yüksek nakit çıkışını gerçekleştirecek. BİM (BIMAS) ise 16 Eylül'de dağıtacağı 2,55 milyar TL ile öne çıkıyor.

• En Yüksek Hisse Başı Verim (Türk Tuborg): 2 Eylül'de temettü dağıtacak olan Türk Tuborg (TBORG), net 8,09 TL hisse başı ödeme tutarı ile eylül ayının birim pay başına en fazla nakit aktaran şirketi oldu.

• Ay Sonuna Yığılma: 30 Eylül tarihi; Tüpraş, Desa ve Kim Market'in aynı gün ödeme yapmasıyla temettü trafiğinin en yoğun yaşanacağı gün olarak dikkat çekiyor.

Yatırımcıların kâr payı hak edişinden yararlanabilmesi için ilgili ödeme tarihinden bir önceki işlem günü kapanışı itibarıyla hisse senedine sahip olmaları gerekiyor. Ödenen tutarlar hak ediş tarihinden 2 işlem günü sonra (T+2) hesaplara nakit olarak yansıyacak.

EYLÜL 2026 TEMETTÜ TAKVİMİ (TARİH SIRASINA GÖRE)

• TBORG (Türk Tuborg)

o Ödeme Tarihi: 02 Eylül 2026

o Hisse Başı Net Temettü: 8,09 TL

o Toplam Dağıtılacak Tutar: 2.609.988.009,00 TL

• BRKSN (Berkosan Yalıtım)

o Ödeme Tarihi: 04 Eylül 2026

o Hisse Başı Net Temettü: 0,05 TL

o Toplam Dağıtılacak Tutar: 4.680.000,00 TL

• LIDER (Lider Faktoring)

o Ödeme Tarihi: 08 Eylül 2026

o Hisse Başı Net Temettü: 0,03 TL

o Toplam Dağıtılacak Tutar: 25.000.000,00 TL

• PLTUR (Platform Turizm)



o Ödeme Tarihi: 10 Eylül 2026

o Hisse Başı Net Temettü: 0,52 TL

o Toplam Dağıtılacak Tutar: 116.300.640,00 TL

• AKFGY (Akfen GYO)

o Ödeme Tarihi: 15 Eylül 2026

o Hisse Başı Net Temettü: 0,01 TL

o Toplam Dağıtılacak Tutar: 45.337.329,06 TL

• BULGS (Bulls Girişim)

o Ödeme Tarihi: 15 Eylül 2026

o Hisse Başı Net Temettü: 0,09 TL

o Toplam Dağıtılacak Tutar: 25.000.000,00 TL

• BIMAS (BİM Mağazalar)

o Ödeme Tarihi: 16 Eylül 2026

o Hisse Başı Net Temettü: 2,13 TL

o Toplam Dağıtılacak Tutar: 2.550.000.000,00 TL

• BIGCH (Big Chefs)

o Ödeme Tarihi: 18 Eylül 2026

o Hisse Başı Net Temettü: 0,09 TL

o Toplam Dağıtılacak Tutar: 45.475.000,00 TL

• PETUN (Pınar Et ve Un)

o Ödeme Tarihi: 21 Eylül 2026

o Hisse Başı Net Temettü: 0,21 TL

o Toplam Dağıtılacak Tutar: 63.171.596,00 TL

• MACKO (Maçkolik)

o Ödeme Tarihi: 22 Eylül 2026

o Hisse Başı Net Temettü: 1,53 TL

o Toplam Dağıtılacak Tutar: 153.000.000,00 TL

• GIPTA (Gıpta Ofis Kırtasiye)

o Ödeme Tarihi: 22 Eylül 2026

o Hisse Başı Net Temettü: 0,01 TL

o Toplam Dağıtılacak Tutar: 875.160,00 TL

• TAVHL (TAV Havalimanları)

o Ödeme Tarihi: 22 Eylül 2026

o Hisse Başı Net Temettü: 1,53 TL

o Toplam Dağıtılacak Tutar: 557.360.625,00 TL

• OFSYM (Ofis Yem Sanayi)

o Ödeme Tarihi: 23 Eylül 2026

o Hisse Başı Net Temettü: 0,36 TL

o Toplam Dağıtılacak Tutar: 52.311.416,63 TL

• MOPAS (Mopaş Marketcilik)

o Ödeme Tarihi: 25 Eylül 2026

o Hisse Başı Net Temettü: 0,23 TL

o Toplam Dağıtılacak Tutar: 63.750.000,00 TL

• LKMNH (Lokman Hekim Sağlık)

o Ödeme Tarihi: 28 Eylül 2026

o Hisse Başı Net Temettü: 0,20 TL

o Toplam Dağıtılacak Tutar: 42.500.000,00 TL

• KIMMR (Ersan Alışveriş / Kim Market)



o Ödeme Tarihi: 30 Eylül 2026

o Hisse Başı Net Temettü: 0,18 TL

o Toplam Dağıtılacak Tutar: 42.500.000,00 TL

• DESA (Desa Deri)



o Ödeme Tarihi: 30 Eylül 2026

o Hisse Başı Net Temettü: 0,07 TL

o Toplam Dağıtılacak Tutar: 35.000.000,00 TL

• TUPRS (Tüpraş)



o Ödeme Tarihi: 30 Eylül 2026

o Hisse Başı Net Temettü: 5,73 TL

o Toplam Dağıtılacak Tutar: 11.049.999.920,96 TL

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat ASELS 393.5 7.114.179.475,00 % 1.88 12:36 ASTOR 320.5 6.423.094.052,00 % -1.61 12:36 TUPRS 409.5 5.902.987.758,00 % 2.31 12:36 KCHOL 217.4 5.858.678.326,50 % 1.16 12:36 AKBNK 72.8 5.400.964.448,85 % 1.32 12:36 Tüm Hisseler

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