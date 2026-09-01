İç kaynaklarını, hisse ihraç primlerini veya olağanüstü yedeklerini sermayeye ekleyerek güçlenmeyi hedefleyen 5 şirket, kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden kamuoyuna duyurdu.

AĞUSTOS AYINDA BEDELSİZ KARARI ALAN ŞİRKETLER

Hisse Artırım Oranı Eski Sermaye Yeni Sermaye Kaynak Detayı SDTTR Yüzde 1000 58.000.000 TL 638.000.000 TL İhraç primleri ve sermaye düzeltme farkları (SPK onayı tamamlandı) EGEGY Yüzde 400 200.000.000 TL 1.000.000.000 TL Sermaye düzeltme farkları ve emisyon primleri DURKN Yüzde 666,04 132.500.000 TL 1.015.000.000 TL Sermaye düzeltme farkları ve hisse senedi ihraç primleri MTRKS Yüzde 200 100.500.000 TL 301.500.000 TL Sermaye düzeltme farkları ve olağanüstü yedekler SARKY Yüzde 50 1.000.000.000 TL 1.500.000.000 TL Tamamı olağanüstü yedekler hesabından

ŞİRKET BAZINDA KARARLARIN ÖNE ÇIKAN DETAYLARI

• SDT Uzay ve Savunma (SDTTR): Ayın ilk adımını 6 Ağustos'ta atan şirket, daha önce aldığı bedelsiz kararında esas sözleşme maddelerini kapsayan bir revizyona gitti. Oran değişmeksizin tamamlanan süreçte, SPK onayı da ağustos ayı içerisinde alınarak süreç başarıyla sonuçlandırıldı.

• Egeyapı Avrupa GYO (EGEGY): 18 Ağustos'ta alınan kararla şirket, kayıtlı sermaye tavanını bir defaya mahsus aşma hakkını kullanarak çıkarılmış sermayesini 800 milyon TL'lik (yüzde 400) dev artışla 1 milyar TL seviyesine taşıma kararı aldı.

• Durukan Şekerleme (DURKN): 25 Ağustos'ta SPK talepleri doğrultusunda tadil metninde değişikliğe giden şirket, yüzde 666,04 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı hedefini koruyarak sermayesini 1,015 milyar TL'ye çıkarmak üzere adım attı.

• Matriks (MTRKS): 26 Ağustos'ta alınan karara göre Matriks, 502,5 milyon TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalarak yüzde 200 oranında bedelsiz artırım kararı verdi. Dağıtılacak 201 milyon nominal değerli pay yatırımcılara aktarılacak.

• Sarkuysan (SARKY): 27 Ağustos'ta ayın son bedelsiz bildirimini yapan sanayi devi, 1 milyar TL olan sermayesini yüzde 50 artışla 1,5 milyar TL'ye yükseltme kararı aldı. Artırımın tamamı şirketin olağanüstü yedekler hesabından karşılanacak.

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