Eylül ayında kira sözleşmesini yenilemeye hazırlanan milyonlarca kiracı ve mülk sahibi, gözünü Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı ağustos ayı enflasyon verilerine çevirdi.

Konut kiralarında uzun süredir uygulanan yüzde 25'lik tavan zam sınırlamasının sona ermesiyle birlikte, eylül ayında geçerli olacak yasal kira artış oranı yeniden 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden hesaplanacak.

AĞUSTOS AYINDA ZAM TAVANI YÜZDE 65,93 OLMUŞTU

Geçtiğimiz Ağustos döneminde yenilenen sözleşmelerde yasal tavan zam oranı yüzde 65,93 seviyesinde gerçekleşmişti.

Eylül ayında konut ve iş yerlerinde uygulanabilecek azami zam oranı ise ağustos ayı enflasyonunun 12 aylık ortalamaya dahil edilmesiyle resmiyet kazanacak.

• Hesaplama Yöntemi: Son 12 ayın tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ortalaması.

• Uygulama Alanı: Konut ve iş yeri kira sözleşmeleri için üst sınır (tavan oran).

• Açıklanma Tarihi: Eylül ayının ilk haftası.

AĞUSTOS ENFLASYONU EYLÜL'ÜN İLK HAFTASINDA AÇIKLANACAK

TÜİK'in yayın takvimine göre eylül ayı kira artış tavanını doğrudan etkileyecek olan Ağustos 2026 enflasyon verileri, eylül ayının ilk haftasında kamuoyuna duyurulacak.

Uzmanlar, genel enflasyon beklentilerine paralel olarak kira artış oranlarında kademeli bir dengeleme sürecinin yaşanabileceğini ifade ediyor.

Ancak ev sahiplerinin, TÜİK tarafından açıklanacak 12 aylık TÜFE ortalamasının üzerinde yasal bir zam yapması mevzuat gereği mümkün bulunmuyor.