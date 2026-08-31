Açıklanan programa göre Hazine, söz konusu dönemde toplam 828,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık 801,4 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Süreç boyunca piyasaların likidite dengesini korumak amacıyla 12 tahvil ihalesi düzenlenecek ve 4 kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

AYLARA GÖRE BORÇ SERVİSİ VE BORÇLANMA HEDEFLERİ

Hazine’nin son çeyrekteki iç borçlanma ve ödeme takvimi şu şekilde planlandı:

• Eylül: 296,7 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık 281,9 milyar TL borçlanma.

• Ekim: 409,1 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık birebir oranla 409,1 milyar TL borçlanma.

• Kasım: 122,7 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık 110,4 milyar TL borçlanma.

BORÇLANMANIN KAYNAK DAĞILIMI

Üç aylık periyotta hedeflenen 801,4 milyar liralık borçlanmanın tedarik kanalları ve detayları belirlendi:

• Eylül (281,9 Milyar TL): 216,9 milyar TL piyasadan, 20 milyar TL doğrudan satışlardan, 45 milyar TL kamuya satışlardan.

• Ekim (409,1 Milyar TL): 199,1 milyar TL piyasadan, 180 milyar TL doğrudan satışlardan, 30 milyar TL kamuya satışlardan.

• Kasım (110,4 Milyar TL): 75,4 milyar TL piyasadan, 25 milyar TL doğrudan satışlardan, 10 milyar TL kamuya satışlardan.

TOPLAM ÖDEMELERİN 266,3 MİLYAR TL'Sİ DIŞ BORÇ SERVİSİNDEN OLUŞUYOR

Hazine’nin eylül, ekim ve kasım aylarındaki iç ve dış borç servisi ile diğer ödemelerinin toplamı 1 trilyon 94,9 milyar lirayı bulacak.

Aylık bazda toplam ödeme tutarları:

• Eylül: 343,1 milyar TL

• Ekim: 587,2 milyar TL

• Kasım: 164,6 milyar TL

Bu üç aylık dönemde yapılacak olan toplam 1 trilyon 94,9 milyar liralık ödeme yükünün 266,3 milyar liralık kısmını dış borç servisi oluşturacak.