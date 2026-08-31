SPK’nın 28 Ağustos 2026 tarihli ve 52/1589 sayılı İlke Kararı ile kabul edilen "Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber" değişikliklerinin yayımlanmasının ardından, Tera Portföy Yönetimi A.Ş. bünyesindeki fonlarda süratle uyum adımları atıldı.

Tera Portföy, yeni rehber değişikliklerinin kamuoyuna açıklanmasını takip eden ilk işlem günü olan 31 Ağustos 2026 itibarıyla portföy uyarlamalarını tamamladığını açıkladı:

• Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (DOH): Yeni getirilen regülasyon ve sınırlamalara 31.08.2026 tarihi itibarıyla tam uyum sağladı.

• TLY ve TMV Fonları: Yönetmeliğe göre 31 Ekim 2026 tarihine kadar tamamlanması gereken uyum süreçleri, şirket tarafından yaklaşık iki ay öncesinden (31.08.2026 itibarıyla) tamamlanma aşamasına getirildi.

GÜÇLÜ OPERASYONEL KAPASİTE VE RİSK YÖNETİMİ VURGUSU

KAP açıklamasında, düzenlemenin hemen ardından gelen bu hızlı adaptasyonun, Tera Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kurumsal ve operasyonel altyapısının bir göstergesi olduğu vurgulandı.

Şirket yetkilileri; etkin risk ve portföy yönetimi kabiliyetleriyle düzenleyici değişiklikleri anında analiz edip uygulamaya geçirdiklerini belirtti.

Tera Yatırım, yatırımcı haklarını ve sermaye piyasası mevzuatına tam uyumu odağına alarak fon yönetimini ihtiyatlı ve etkin bir yaklaşımla sürdürmeye devam edeceğini altını çizdi.

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