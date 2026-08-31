Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 2025 başında onaylanan izahnamede detaylarına yer verilen ve ortaklar arasındaki pay dönüşüm kararına ilişkin dava süreci, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin onama kararı ile hukuken kapanmış oldu.

Dava, şirket ortaklarından Pamukova Elektrik Üretim A.Ş., Verusa Holding A.Ş. ve Investco Holding A.Ş. tarafından açılmıştı. Davacılar, Enda Enerji’nin 26 Haziran 2018 tarihli olağan genel kurulunda alınan 8 numaralı kararın (esas sözleşmenin 6 ve 7. maddelerinde yapılan tadilat) yok hükmünde olduğunun tespitini talep etmişti.

• İlk Derece Mahkemesi Kararı: İzmir 5. Asliye Ticaret Mahkemesi, 30 Kasım 2022 tarihinde davanın kabulüne ve söz konusu genel kurul kararının yok hükmünde olduğunun tespitine karar verdi.

• İstinaf Aşaması: Şirket tarafından yapılan istinaf başvurusu, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi tarafından 30 Ekim 2025 tarihinde esastan reddedildi.

• Yargıtay Onayı: Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay’a taşındı. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 25 Haziran 2026 tarihli kararıyla Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararını kesin olarak onadı.

YARGITAY KARARININ GEREKÇESİ VE ŞİRKETE ETKİSİ

Yargıtay kararında; hamiline yazılı pay senetlerinin nama yazılı hale getirilmesine ilişkin kararların Türk Ticaret Kanunu (TTK) kapsamında nitelikli çoğunluk gerektirmediği, mahkemenin bu tür bir kısıtlamaya ilişkin yaptırım değerlendirmesinin "yokluk" değil "iptal" olması gerektiği vurgulandı.

Bununla birlikte, davanın açılmasından sonra şirket içinde alınan yeni genel kurul kararları Yargıtay'ın nihai hükmünde belirleyici oldu.

Enda Enerji tarafından KAP bildiriminde sürece ilişkin şu değerlendirmeye yer verildi:

"03.01.2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında dava konusu edilen B grubu paylar tekrar hamiline dönüştürülmüş olduğundan dolayı, söz konusu karar kapsamında Şirketimiz bakımından yapılması gerekli herhangi bir değişiklik veya işlem bulunmamaktadır."

Bu açıklamayla birlikte, hukuki açıdan dava kararı onanmış olsa da şirketin 2024 başında gerçekleştirdiği pay türü değişimi sayesinde mevcut operasyonel ve finansal yapıda herhangi bir idari veya hukuki düzeltme yapılmasına gerek kalmadığı netleşti.

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