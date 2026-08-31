Şirket tarafından 31 Ağustos 2026 tarihinde yapılan açıklamada, Tekkehamam II Jeotermal Enerji Santrali (JES) Projesi kapsamındaki idari karara karşı açılan davada yeni bir yargı kararı çıktığı duyuruldu.

Şirketin daha önce 10 Haziran 2026, 7 Temmuz 2026 ve 22 Temmuz 2026 tarihlerinde kamuoyuna duyurduğu özel durum açıklamalarının devamı niteliğindeki süreçte son durum şu şekilde özetlendi:

• Davacı Taraf: Zorlu Enerji'nin bağlı ortaklığı olan Zorlu Doğal Elektrik Üretimi A.Ş.

• İlgili Mahkeme: Ankara 18. İdare Mahkemesi

• Son Gelişme: Mahkeme tarafından daha önce verilen yürütmenin durdurulması kararı, itiraz yolu açık olmak üzere kaldırıldı.

• Tebliğ Tarihi: Söz konusu mahkeme kararı Zorlu Enerji'ye 28 Ağustos 2026 tarihinde tebliğ edildi.

HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Karara karşı itiraz yolunun açık olduğu belirtilirken, Zorlu Enerji ve bağlı ortaklığının yasal hakları çerçevesinde üst mahkeme nezdinde gerekli hukuki adımları atması bekleniyor.

Projenin geleceği ve idari kararın akıbeti, itiraz sürecinin ardından verilecek kararlarla netlik kazanacak.

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