Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ULUUN), Karadeniz'de tahıl taşıyan ticari gemi trafiğinin savaş koşulları nedeniyle aksamasının ardından yatırımcılardan gelen sorular ve sosyal medyada yer alan yorumlar üzerine açıklama yaptı.

Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde buğday tedarikinde herhangi bir sorun yaşanmadığını duyurdu.

"TEK BİR ÜLKE VEYA BÖLGEYE BAĞLI DEĞİLİZ"

Ulusoy Un, emtia ticaretine konu olan buğday tedarikinde tek bir ülke veya bölgeye bağlı çalışmadığını belirtti. Şirket, farklı ülke ve bölgelerden ürün temin edebilme kabiliyeti sayesinde mevcut gelişmeler nedeniyle tedarik tarafında herhangi bir sorun yaşamadığını bildirdi.

Açıklamada, Karadeniz'deki ticari gemi trafiğinde yaşanan aksaklıkların şirketin buğday tedarikini olumsuz etkilemediği vurgulandı.

YURT İÇİ BUĞDAY TEDARİKİNDE DE SORUN YOK

Şirket, un üretiminde kullanılan buğday hammaddesinin yurt içinden temin edilmesi konusunda da herhangi bir problem bulunmadığını açıkladı.

Ulusoy Un, bu yıl yurt içindeki buğday üretiminin yüksek seviyelerde gerçekleşmesinin hammadde tedarikini desteklediğini belirterek, üretimin devamlılığını etkileyecek bir tedarik sorunu yaşanmadığını ifade etti.

ULUUN HİSSESİNDE SON DURUM

Ulusoy Un Sanayi (ULUUN) bugünkü seansta artan satış baskısıyla karşılaştı. -5,56 % oranında değer kaybeden hissenin TSİ 14.50 itibarıyla güncel fiyatı 8,66 TL olarak işlem görüyor.

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