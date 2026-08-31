Borsa İstanbul, US Yatırım Holding A.Ş. paylarının işlem kodunda değişikliğe gidileceğini duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamaya göre şirketin halen "MARKA" olarak kullanılan işlem kodu, 1 Eylül 2026 tarihinden itibaren "USHOL" olarak değiştirilecek. Şirket Ana Pazar'da işlem görmeye devam edecek.

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