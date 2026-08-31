Borsa İstanbul bir hissenin işlem kodunun değişeceğini açıkladı. US Yatırım Holding'in MARKA kodu 1 Eylül'den (Yarın) itibaren USHOL olacak.
Borsa İstanbul, US Yatırım Holding A.Ş. paylarının işlem kodunda değişikliğe gidileceğini duyurdu.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamaya göre şirketin halen "MARKA" olarak kullanılan işlem kodu, 1 Eylül 2026 tarihinden itibaren "USHOL" olarak değiştirilecek. Şirket Ana Pazar'da işlem görmeye devam edecek.
Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.