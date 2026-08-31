Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TEZOL), pay geri alım programı kapsamında gerçekleştirdiği yeni işlemi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre 28 Ağustos 2026 tarihinde Borsa İstanbul'da toplam 75 bin adet TEZOL payı geri alındı.

TEZOL PAYLARI 9,66-9,68 TL ARALIĞINDAN ALINDI

Europap Tezol, 31 Temmuz 2026 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programı kapsamında işlemlere devam etti.

Şirket, 28 Ağustos'ta pay başına 9,66 TL ile 9,68 TL arasında değişen fiyatlardan 75 bin adet TEZOL payını geri aldı. İşlemlerde ağırlıklı ortalama fiyat 9,6700 TL olarak gerçekleşti.

Ağırlıklı ortalama fiyat üzerinden hesaplandığında, son geri alım işleminin yaklaşık büyüklüğü 725 bin 250 TL oldu.

GERİ ALINAN PAYLARIN ORANI YÜZDE 0,7401'E ULAŞTI

Son işlemle birlikte Europap Tezol'un önceki dönemlerde gerçekleştirdiği alımlar dahil geri aldığı payların nominal değeri 3 milyon 700 bin 452 TL'ye yükseldi.

Geri alınan payların şirket sermayesine oranı ise yüzde 0,7401'e ulaştı.

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